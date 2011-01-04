Лжесоцработницы из Бобруйска за год работы обворовали полтора десятка минчан

Доверие к работникам социальной сферы у белорусов высокое. И этим порой пользуются мошенники. Так две женщины из Бобруйска год обворовывали одиноких минских пенсионеров. Выдавая себя за соцработников, мошенницы за год обманули 15 человек. И это только доказанные факты.

В Минск воровки приезжали исключительно для работы. Сначала узнавали адреса одиноких пенсионеров. После получения списка будущих жертв, воровки навещали хозяев под видом медицинских и социальных работников.

Выбирали «хрущевки» и «сталинки». Некоторые из этих домов не оборудованы ни тамбуром, ни металлической дверью. Выносили, как правило, золото и деньги. Отлаженная схема всегда срабатывала. Пока одна отвлекала, вторая ходила по комнатам в поиске ценных вещей. Злоумышленницы обычно уходили не с пустыми руками. По такой схеме людей обворовывали около года. На счету криминального дуэта – полтора десятка обманутых минчан.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Выдавали себя за сердобольных работников медицинских и социальных служб. Интересовались здоровьем. Ну, естественно, пожилому человеку всегда приятно внимание. Бабушка или дедушка расплывались в удовольствии от общения с такими людьми, и это давало возможность притупить их бдительность, и, тем самым, напарнице одной из злоумышленниц сделать свое черное дело.

Женщин взяли с поличным. Сотрудники милиции следили за ними давно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». О каких суммах сейчас идет речь и где драгоценности выяснит следствие. Но ясно одно – жертвами мошенниц были не только жители Минска.

У оперативников есть информация, что воровки из Бобруйска причастны к аналогичным преступлениям в Могилеве, Гомеле и Орше. Сейчас их перевели в изолятор временного содержания. Если вину докажут, то за кражи в Минске женщинам грозит до четырех лет тюрьмы.