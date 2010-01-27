Лжепредставительство российского коммерческого вуза работало в Беларуси более пяти лет

«Современная гуманитарная академия» оказывала образовательные услуги без лицензии. Студентов-заочников занятиями не утруждали, зато регулярно брали плату за учебу.

Около миллиона евро – деньги, которые заработали собственным умом организаторы, пожалуй, крупнейшей аферы на высшем образовании. В этом здании завода разместились практически все учебные аудитории. Через дорогу в Доме быта – ректорат.

Первые этажи здесь принадлежат заводу. Начиная с третьего – альма-матер тысяч студентов. При поступлении на заочную форму обучения коммерческого вуза их не смутили ни внешний вид заведения, ни практически стопроцентное зачисление. Главным для руководства оказалась своевременная оплата, а это не менее шестисот долларов в год. На занятия ходить не надо, график сдачи зачетов и экзаменов — свободный. Даже сегодня, спустя недели после закрытия, сюда продолжают заглядывать студенты. Которые даже не подозревают, что им доучиться здесь не суждено.

За шесть лет существования филиала кто-то даже успел получить дипломы. Их соответствие каким-либо стандартам будет уточняться. Пока же прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Здесь рассчитывают на помощь и самих студентов.

Сергей Мышковец, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

В процессе обучения были все основания усомниться в определенных вещах, что, собственно, и сделали некоторые граждане. Тем более, учитывая то, что обучались они по специальности «Правоведение», то есть это будущие юристы..

Выходит, будущих юристов учили юридически незаконно. Хотя, судя по всему, большинство из них об этом догадывалось. Несмотря на это, студенты лжеакадемии – в статусе потерпевших. И сейчас рассматриваются варианты продолжения их образования по специальности.