Лыжница с кардиостимулятором едет на Олимпиаду

Диана Сапронова, которой в октябре 2008 года был вживлен кардиостимулятор, готовится к выступлению на зимних Играх-2010 в Ванкувере в лыжных гонках.

Заведующий центра восстановительной медицины ФГУ “Лечебено-реабилитационный центр Минздрава" профессор Владимир Преображенский:

- Случай с российской лыжницей пока первый и единственный в мировом лыжном спорте. В велосипедном спорте и в легкой атлетике прецеденты были, в лыжном спорте - нет. Могу сказать, что спортсменка ежемесячно проходит у нас обследование. Мы проверяем, как работает ее сердце, исследуем сердечный ритм в состоянии нагрузки и в состоянии покоя. Нагрузочные тесты Диана выполняет на беговой дорожке, при этом смотрит и на то, как ведут себя мышцы.

Пациенты с имплантированными кардиостимуляторами могут вести активный образ жизни, тренироваться и соревноваться, но только в циклических видах спорта, а не игровых, таких как баскетбол, волейбол, футбол.

Тренерский состав возлагает на нее серьезные надежды в женской эстафете 4х5 километров на Играх, пишут Вести.