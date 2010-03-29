Людмила Волчёк: Хочу попробовать гоночную коляску и горные лыжи!

Людмила Волчёк по итогам этой Паралимпиады – главная звезда. Как-никак – четыре медали и две из них золотые.

Мы не могли обойти вниманием чемпионку. Тем более, что все спортсмены, а теперь и многие журналисты знают – она очень позитивный человек, который и на инвалидной коляске даст фору многим здоровым по отношению к работе и к жизни. Мы встретились с Людмилой на минской лыже-роллерной трассе. Именно здесь она и готовилась к Паралимпиаде, которая завершилась таким хорошим результатом.

– Здравствуйте, Людмила. Застали Вас, как обычно, в рабочем процессе. Даже не знаю, что раньше делать, поздравлять Вас с олимпийскими наградами, или спрашивать, почему опять катаетесь? Ведь олимпиада закончилась, можно расслабиться.

– Это наша работа и мы получаем от этого удовольствие, я так полагаю. Просто лежать на диване и отдыхать – это не работа, это очень большая нагрузка на сердце, т.к. организм привык работать. Уже без этого невозможно, это как наркотик.

– Эмоции Ванкувера уже остыли?

– Как только приехали домой, день-два и такое ощущение, как будто я там уже и не была. Конечно, эмоции переполняют, все-таки две золотые медали, две бронзы. Команда хорошо выступила – девять медалей, когда планировали пять медалей. Но как можно планировать, если это все очень непредсказуемо.

– Скажите, как спортсменка. Наша олимпийская сборная выступала по-разному, выстрелили немножко, но не добили. Паралимпийцы выстрелили и перебили. Почему паралимпийские успехи ярче?

– Я даже не знаю. Просто, наверное, что боевой дух, сплоченность и борьба очень сильная. Я не могу сказать о боевом духе олимпийцев, потому что все стараются, но кому-то повезло, кому-то нет. В нашей команде все тоже не очень гладко. Пару человек остались без медалей, хотя они тоже очень здорово были готовы. Не повезло. Все-таки шесть четвертых мест – это о чем-то говорит.

– А как Вы пришли в паралимпийский спорт? Может это личная история?

– Это не то, что бы личная история, это интересная история. Когда я получила травму, четыре года я была никому не нужна. Но душа просила спорта, все-таки немало пробыла в легкой атлетике и в сборной. По стечению обстоятельств, когда ребята готовились к Турину, не хватало девочки для эстафеты, саночницы. В общем, меня нашли. Нашла меня Тамара Николаевна Шиманская и уговаривала меня сесть на санки, на лыжи. А я в школе терпеть их не могла, я лыжи просто не переносила! А вот по обстоятельствам так получилось.

– Я знаю, что Вы не только в зимних видах спорта блистаете наградами различного достоинства, но и в летних. Как так получается?

– Тамара Николаевна сама гребчиха, байдарочница – она пятикратная чемпионка мира. Поступило предложение на греблю. Мы обсуждали этот вопрос, и нам помог Президентский спортивный клуб, помог нам с лодкой, пошел на встречу, без всяких вопросов, выделил деньги, нам сделали сборы в Германии перед чемпионатом мира в Мюнхене. Хотя я никаких еще результатов не показывала, но они мне поверили. Надо было завоевывать лицензию на Паралимпийские игры в Пекин. И у нас получилась серебряная медаль. Чуть-чуть не хватило до золотой. Меньше секунды тогда проиграла бразильянке, я очень расстроилась. Но в этот момент мы познакомились с Екатериной Картсен – это человечище с большой буквы!

– Вы водите машину, вы нередко гуляете по городу. Расскажите, как у нас, на Ваш взгляд, обстоят дела с безбарьерной средой? Может ли с ней справиться человек без спортивной закалки?

– Может! Просто надо захотеть. Любой человек, любой колясочник, может выезжать в город. Просто нельзя бояться и надо немножечко менять менталитет нашего народа. Чтобы не смотрели на нас, как на обезьянку на колесах. Людей нужно как-то информировать, как нужно поступать, когда они видят инвалида. Они хотят помочь, но они делают хуже. Буквально недавно я спускалась по ступенькам, лифт отключился, и молодой человек хотел мне помочь, он просто схватил меня за руку. Я у него так и осталась висеть на руке, из-под меня коляска просто ушла гулять! Хотел помочь, но получилось, как я уже сказала.

– После Ванкувера Вас немало показывали по телевидению. Я думаю, что многие сделали для себя открытие, увидев Вас крупным планом, что называется, не в форме, не на лыжне, что Вы не только олимпийская чемпионка, но еще и красивая девушка.

– Иногда, очень хочется чувствовать себя не просто спортсменкой, а просто настоящей женщиной.

– А удается это в большом спорте? Чувствовать себя женщиной…

– А в спорте, знаете, жизнь бьет ключом и об этих прелестях жизни, иногда, забываешь.

– Хочется спросить о личной жизни…

– Знаете, пускай моя личная жизнь, будет моей личной жизнью. Это не секрет, но пусть оно останется при мне.

– Какие планы?

– Планы? Я все время говорю: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Сначала мне нужно отдохнуть после Ванкувера. Надо сдать сессию, однозначно. Меня там уже ждут. Потом хочу уехать отдохнуть. Хочу попробовать гоночную коляску, горные лыжи. Я не говорю о каких-то результатах, но мне просто хочется попробовать.