Людмила Волчок, чемпионка Паралимпийских игр: Ребят на колясках стало больше…

Комбинированная 100-метровка, полоса препятствий и 5-километровый марафон. Даже в инвалидной кресле можно и даже нужно заниматься спортом.

Жизнь на колёсах Людмилу Ивановну не смущает. Она успешно совмещает занятия танцами и фехтованием с личной жизнью.

Людмила Лемешкевич:

Казалось бы, зачем на коляске жене и муж такой? Но знаете, мне не сложно совсем в быту, наоборот — легко. Я боялась, что ребёнок нас будет стесняться, но нет, он появляется с нами, друзья к нам его приходят, с девушкой своей познакомил.

Лёгкость бытия колясочникам не всегда под силу. На площадку физкультурного комплекса они приходят, чтобы победить боль и страх и научиться жить заново.

Людмила Волчок, чемпионка Паралимпийских игр:

Я уже давно не встречалась с ребятами, которые на колясках. Как ни печально, их стало больше. Надо, чтобы новенькие смотрели на стареньких, не отчаивались, учились, ведь жизнь продолжается.

Стометровка покорилась инвалидам за 23 секунды. На полосе препятствий ни одного сбитого конуса. Скорость и маневренность колясочников — результат упорных тренировок.

Строить свою жизнь по собственному сценарию инвалидам поможет осознание обществом того, что колясочники такие же люди, как и остальные. Тогда это будет действительно безбарьерная среда во всех смыслах.

КСТАТИ

Попасть в спортзал, в магазин, на свидание, можно будет на социальном такси, такая услуга появится в Минске уже в октябре. Можно будет перевозить до 3 человек, не пересаживая их из коляски на стационарное место.

Алина Змачинская, Илья Пучко, телекомпания СТВ.