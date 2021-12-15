«Люди с удовольствием катаются». Куда в Смолевичах сходить на каток и как он работает?

Новости Беларуси. Спорт и отдых на свежем воздухе. В центральном регионе этой зимой появятся 25 ледовых площадок и 40 хоккейных коробок. Также оборудуют 38 лыжных трасс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Смолевичей уже смогли оценить удобство и качество льда площадки на базе Центра физической культуры, спорта и туризма. Каток полностью готов. Раздевалки расположены в помещении. Там же работает прокат коньков. В наличии все размеры. Совершенствовать технику катания здесь можно ежедневно с 9:00 до 21:00.