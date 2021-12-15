«Люди с удовольствием катаются». Куда в Смолевичах сходить на каток и как он работает?
Новости Беларуси. Спорт и отдых на свежем воздухе. В центральном регионе этой зимой появятся 25 ледовых площадок и 40 хоккейных коробок. Также оборудуют 38 лыжных трасс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жители Смолевичей уже смогли оценить удобство и качество льда площадки на базе Центра физической культуры, спорта и туризма. Каток полностью готов. Раздевалки расположены в помещении. Там же работает прокат коньков. В наличии все размеры. Совершенствовать технику катания здесь можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
Виктор Капитанов, заместитель директора Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района:
Насколько позволила погода, морозики, залили каток. Уже знаем, что наш каток будет пользоваться большим спросом, потому что постоянно спрашивают дети, взрослые. Все хотят покататься, поэтому спешили побыстрее произвести заливу и предоставить нашим жителям Смолевич для опробования наш первый лед. Люди с удовольствием катаются, качеством довольны.
Практически на каждой площадке будут работать пункты проката инвентаря. Традиционно зимой в Минской области пройдут лыжные забеги, соревнования по биатлону и турниры по хоккею.