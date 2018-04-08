«Люди с трепетом ожидают этого великого момента». Репортаж СТВ о пути Благодатного огня из Иерусалима в Минск

Новости Беларуси. Символом так называемого нерукотворного света Пасхи уже несколько столетий считается Благодатный огонь. Его схождение в храме Воскресения Христова в Иерусалиме стало центральным событием Великой субботы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В белорусскую столицу лампаду вечером 7 апреля доставили спецрейсом из столицы трех религий. Съемочная группа СТВ стала единственной, кому удалось проследить весь путь настоящего чуда из Иерусалима в Минск. С эксклюзивом Кирилл Казаков.

Накануне Пасхи на Святой земле особенно многолюдно.

Тысячи православных верующих первым делом съезжаются именно сюда, в Иерусалим, чтобы отметить свой самый большой праздник, Воскресенье Христово, и увидеть самое настоящее чудо – схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Это будет ее первый рейс на Святую землю, за святым огнем. У Юлии Кутеповой важная миссия – как и у всей белорусской делегации – доставить «святой свет» в Минск из Иерусалима, пролетев с особой осторожностью и внимательностью три с половиной тысячи километров. Ведь лампады с чудотворным пламенем – опасный груз. Потому экипаж готовится к поездке тщательно.

Юлия Кутепова, бортпроводник:

Экипажи в принципе всегда готовятся к перевозке опасных грузов, каждые два года проходят специальное обучение, сдают экзамены. Конечно, это, прежде всего, почетная миссия. Возможно, единожды предоставляется такой шанс в жизни. Но в тоже время это огромная ответственность за символ этого праздника.

Это событие паломники ждут с особым трепетом каждый год. Правда, попасть в храм Господень не так и просто: православные христиане проводят здесь по несколько часов. Места поближе занимают еще с ночи.

Схождение Благодатного огня – настоящий красочный ритуал. Перед тем, как Патриарх Иерусалима будет заходить, помещение осматривают другие священнослужители, чтобы внутри не было ни зажигалок, ни спичек. С собой Патриарх берет лишь пучок незажженных свечек.

И только после долгих молитв о ниспослании чуда появляется перед верующими со Святым огнем.

Леонид, епископ Туровский и Мозырский:

Люди с трепетом ожидают вот этого великого и трепетного момента. Действительно, когда совершается сполох Благодатного огня, когда Патриарх выносит зажженные свечи, и этот огонь очень быстро передается от человека к человеку, это неописуемая радость.

В Беларусь частицу огня привозят каждый год в лампаде спецрейсом. Борт из Иерусалима 7 апреля поздно вечером приземлился в Национальному аэропорту. Делегацию встречали десятки верующих, которые тут же смогли получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свой дом.