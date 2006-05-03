Люди на природу - клещи на охоту

Столичные эпидемиологи обнаружили на одной из улиц Минска около сотни клещей.По словам главного государственного санитарного врача Минска Федора Германовича, клещей отправили на исследование: <Надо провести мероприятия по сокращению их численности и уничтожению>. Санитарные врачи обращаются к минчанам с просьбой быть осторожными во время посещения зон отдыха. В городском Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что клещи чаще обитают в высокой траве и кустах. При их укусе можно заразиться клещевым энцефалитом. Кроме того, некоторые виды этих насекомых переносят опасное заболевание. Так что обращение к врачам после любого укуса клеща обязательно.