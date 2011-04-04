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Люди активно ввозят импортные авто в Беларусь. Таможни перешли на усиленный режим работы

04 апреля 2011 11:16
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Увеличение с 1 июля ввозных пошлин на автомобили привело к росту транспортного потока через западные границы Беларуси.

Наши таможенники переходят на усиленный режим несения службы.

Особо предприимчивые водители за сутки умудряются пересечь границу несколько раз. К примеру, в пункте пропуска «Бенякони» только за март оформили более 2000 авто. В прошлом году за этот период — 700. Пропускная способность некоторых переходов уже превышена вдвое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Тарасов, начальник таможенного поста «Бенякони» Ошмянской таможни:
С 5 апреля этого года усиливаются составы дежурных смен за счет других таможен Республики Беларусь. Соответствующее решение было принято в марте — об усилении состава дежурных смен за счет внутренних подразделений таможни. Это также позволило на сегодня сократить очереди и ускорить процесс таможенного оформления.

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