«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами

– Чем запомнился вам этот год, какое у вас приятное событие произошло?

– На самом деле, он был очень насыщенным.

– Любовь встретил в мае на концерте.

– Самое лучшее событие – это то, что я поступил в лучший университет. Это БГУИР. Нашел хороших друзей.

– В этом году нашел свою вторую половинку.

– А у вас?

– А вы знаете, за год жизни происходит многое. Бывает, даже маленькое событие такое радостное… Например, внук пошел в первый класс. Это не мое личное событие, но это замечательно. Это радость всей семьи. Жизнь – это каждый день праздник. Год был хороший.

– Приехали сегодня в Минск из Бреста.

– Постарел! Молодежь покрасивела, стала радостнее, конечно.

– Шесть моих заветных желаний исполнились. Хочу, чтобы люди верили. Если действительно формулировать правильно свои мысли, верить в хорошее. И чтобы в наших сердцах не угасала надежда.

– Что пожелаете нашим телезрителям в новом году?

– Пожелаю слушать свое сердце.

– Пожелаю здоровья, счастья.

– Желаю всем найти любовь свою и цель жизни.