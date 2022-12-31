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«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами

31 декабря 2022 12:30
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– Чем запомнился вам этот год, какое у вас приятное событие произошло?  
– На самом деле, он был очень насыщенным.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-1

– Любовь встретил в мае на концерте.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-4

– Самое лучшее событие – это то, что я поступил в лучший университет. Это БГУИР. Нашел хороших друзей.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-7

– В этом году нашел свою вторую половинку.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-10

– А у вас?  
– А вы знаете, за год жизни происходит многое. Бывает, даже маленькое событие такое радостное… Например, внук пошел в первый класс. Это не мое личное событие, но это замечательно. Это радость всей семьи. Жизнь – это каждый день праздник. Год был хороший.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-13

– Приехали сегодня в Минск из Бреста.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-16

– Постарел! Молодежь покрасивела, стала радостнее, конечно.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-19

– Шесть моих заветных желаний исполнились. Хочу, чтобы люди верили. Если действительно формулировать правильно свои мысли, верить в хорошее. И чтобы в наших сердцах не угасала надежда.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-22

– Что пожелаете нашим телезрителям в новом году?  
– Пожелаю слушать свое сердце.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-25

– Пожелаю здоровья, счастья.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-28

– Желаю всем найти любовь свою и цель жизни.  

«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами-31

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# Новый год # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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