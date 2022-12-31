«Любовь встретил». Как прошёл год у белорусов? Ответили они сами

– Чем запомнился вам этот год, какое у вас приятное событие произошло?
– На самом деле, он был очень насыщенным.
– Чем запомнился вам этот год, какое у вас приятное событие произошло?
– На самом деле, он был очень насыщенным.
– Любовь встретил в мае на концерте.
– Самое лучшее событие – это то, что я поступил в лучший университет. Это БГУИР. Нашел хороших друзей.
– В этом году нашел свою вторую половинку.
– А у вас?
– А вы знаете, за год жизни происходит многое. Бывает, даже маленькое событие такое радостное… Например, внук пошел в первый класс. Это не мое личное событие, но это замечательно. Это радость всей семьи. Жизнь – это каждый день праздник. Год был хороший.
– Приехали сегодня в Минск из Бреста.
– Постарел! Молодежь покрасивела, стала радостнее, конечно.
– Шесть моих заветных желаний исполнились. Хочу, чтобы люди верили. Если действительно формулировать правильно свои мысли, верить в хорошее. И чтобы в наших сердцах не угасала надежда.
– Что пожелаете нашим телезрителям в новом году?
– Пожелаю слушать свое сердце.
– Пожелаю здоровья, счастья.
– Желаю всем найти любовь свою и цель жизни.
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