«Любовь в каждой баночке». Продукция Малоритского консервно-овощесушильного комбината пришлась по вкусу гостям «Белагро»

Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» в эти дни стал местом притяжения тысяч гостей. Здесь продолжает работу выставка «Белагро-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Толпы людей хлынули на выставку. Среди них желающие продегустировать продукцию, праздные зеваки и, конечно же, заинтересованные бизнесмены. Для них особенно важно изучить ассортимент представленной продукции вживую и заключить сделки с поставщиками.

В 2023 году в большом форуме принимают участие свыше 450-ти компаний из Беларуси, России, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Германии, Италии, Индии, Палестины. Сегодня работа белорусского агропромышленного комплекса обеспечивает не только продовольственную безопасность Беларуси, но и позволяет нашей стране поставлять продукцию во многие страны. Только в первом квартале 2023-го в этом списке появились новых 16 стран. Традиционно лидирует рынок России.

Юлия Герасимук, специалист по маркетингу ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»:

Более 90 % у нас продукция отгружается, если брать в общем объеме экспорта продукции, это Российская Федерация. Также мы отгружаем в Кыргызстан, Казахстан, Болгарию, Туркменистан, сейчас поставки в Китай будут. Выпускать продукцию, в которой больше всего сохраняется весь витаминный и минеральный комплекс, на Малоритском консервно-овощесушильном комбинате начали после ввода в эксплуатацию нового цеха по производству детского питания и реконструкции технологических линий по переработке плодоовощного сырья. Установили новейшее оборудование, позаботились о расширении сырьевой зоны. Словом, сделали довольно много, чтобы продукты с торговой маркой «Топтышка» знали покупатели далеко за пределами района.

Сегодня Малоритский комбинат – отечественный лидер в производстве фруктовых и овощных консервов для детского питания. Соков и пюре здесь выпускают более 100 наименований. Причем ежегодно в их разнообразном ассортименте появляются все новые лакомства. Юлия Герасимук:

Мы обновляем ассортимент не только детского питания, но и продукцию для взрослых. У нас выпущена новая линейка – это продукция торговой марки Samberry – суперфуды, где мы добавляем семена чиа, сироп агавы, чай матча, то есть то, что придется по вкусу людям разных возрастов, как молодежи, так и пожилым.

Примечательно, здесь первыми в стране решились на эксперимент и в 2015 году установили линию по производству детского питания в гибкой упаковке из комбинированных материалов. Это позволило повысить качество и конкурентоспособность.

Ведь в первую очередь здесь выпускают продукцию для детей дошкольного и школьного возраста, а это значит, что внутри каждой упаковки не просто лакомство, но и энергия, ответственность и стремление сделать этот мир лучше. Юлия Герасимук:

Мы очень заботимся о здоровье подрастающего поколения, производим продукцию с любовью, вкладываем любовь в каждую баночку.