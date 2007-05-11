Любовь к детям - показатель профессионализма

В Минске выбрали лучшего педагога-дошкольника. Здесь проходит конкурс "Столичный учитель - столичному образованию".

В рамках форума состоялся финал номинации "Педагог дошкольного учреждения".

Всего в этой номинации в Минске на общегородском этапе конкурса о себе заявил 21 человек. За право называться лучшим боролись семеро воспитателей. Победитель будет участвовать в суперфинале профессионального конкурса 22 мая.

:Труд, умноженный на терпение, - вот кредо Веры Аскандаровой. В детсаду №111 она работает 7 лет, и в ее группу 5-летние малыши ходят охотно. А участие в конкурсе профессионального мастерства - дополнительная возможность убедиться, что не зря стала воспитателем.

"Когда приходишь на работу и видишь счастливые детские глазки, обнимешь, поговоришь с ребенком, не нужна никакая большая зарплата. Просто хочется приходить и общаться с детьми", - говорит воспитатель ДДУ№111 Минска Вера Аскандарова.

Победительницей престижного состязания стала Елена Прадун. И с этого дня планка для педагога повысилась. Не только потому, что она стала лучшей, но и потому, что впереди новые испытания.

"Педагог, который побеждает, представляется к награждению грамотой Минского городского Совета, ему присуждается премия Мингорисполкома. И, конечно, 22 мая он будет участвовать в суперфинале, наряду с другими победителями в номинации "Учитель" и "Лидер", - сообщила начальник управления образования Комитета по образованию Мингорисполкома Зоя Хохлова.

А Вера Аскандарова из 111-го детсада тоже оправдала надежды: в престижном конкурсе заняла третье место.