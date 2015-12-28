«Львиная» психология дрессировщицы Ольги Борисовой

Энергия солнца, сила, красота и невероятное обаяние. На арене – «котопсы». Именно так называет своих питомцев в своем поколении. Неженская профессия сама выбрала ее и передалась по наследству.

Семейное мастерство оттачивалось годами: путем травм, тоннами терпения и огромной любви к животным.

Прадет Георгий Борисович работал в Союзгосцирке с берберийскими львами. Затем родители передали Ольге язык контактной дрессуры.

Ещё в 12 лет она укрощала вначале змей, затем – собак. И сумела найти подход к «царям зверей».

Сегодня она выступает в одной клетке с семью хищниками. Удивляет и восхищает зрителей.

Для Ольги львы – как дети. Они живут с ней в одном доме с раннего детства, поэтому их нрав она знает хорошо. Чувствует каждого. Индивидуальный подход.

Покладистость львов – это миф. Эти хищники вспыльчивы и очень ленивы. Но добродушны и благородны.

Дрессура – это психологическая наука. Чтобы научить хищника, нужно постоянно находить с ним компромиссы. Вступать в диалог, уступать, но уметь быть для него лидером. Такого количества «обнимашек» и ласк, как в этом аттракционе, вы мало увидите. На любовь животное отвечает взаимностью.

Для Ольги Борисовой главное – изучить темперамент. У каждого – свои способности и программа трюков.

В дрессуре сложно всё: только чтобы эффектно вывести и посадить льва на арене, нужно тренироваться около года. Что говорить о проходе по канату, прыжкам и полёту под куполом цирка.

Кстати, Ольга – ещё и воздушная гимнастка и режиссёр. Что помогает превратить трюки в яркое шоу.

Подсолнечное масло для блеска шерсти, шесть килограммов мяса, полкилограмма курицы, яйцо, пол литра молока, витамины и подкормка. Это – в ежедневном рационе львов. Сладким их душу не обманешь и не заставишь работать. А если будешь гладиатором на арене – ты получишь в ответ талантливых подопечных.

Великолепную семерку хищников от Ольги Борисовой знают во всём мире. А всё потому, что ей удалось превратить своих львов в настоящих партнёров.

Всё же этой профессии можно учиться всю жизнь и Ольга с удовольствием открывает новые секреты львиной психологии.