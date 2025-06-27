Лущ: Иран держит удар – он давно готов к такому роду развития событий

«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В эфире общественный деятель Сергей Лущ.
«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В эфире общественный деятель Сергей Лущ.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Иран держит удар. Они рассчитывали, что они, лапки кверху, сдадутся, что они обескровили вот их прокси-силы – ХАМАС, Хезболлы. Но, тем не менее, удар, который нанесли, не поверг в шок и трепет иранское руководство. Не вышли миллионы на площади свергать правительство, как они ожидали, открыто к этому призывали. Даже оппозиция, которая за рубежом, они тоже выступили единым фронтом со своей страной.
Григорий Азаренок, СТВ:
Нет, тут однозначно можно сейчас заявить, что Иран победил в этом раунде. Во-первых, те люди, которые были заявлены Израилем, что они убиты, например, начальник разведки КСИР, он вчера вышел на митинг, позавчера, и очень даже прекрасно, замечательно выступал, обнимался с девушками и так далее. Никаких митингов голодных до развратного образа жизни женщин не случилось. Шпионскую свою агентуру Израиль засветил, и Корпус стражей исламской революции сейчас ее зачищает. Власть аятолл только укрепилась. Произошла консолидация вокруг флага. Ядерные объекты не уничтожены, это было заявлено иранской стороной. Пускай Трамп там топчет ногами и кричит.
Сергей Лущ:
Они нанесли ущерб, но он оказался не непоправимым. Иран давно готов к такому роду развития событий.
Григорий Азаренок:
И как проявила себя власть, когда журналисты государственного телевидения, когда по ним бьют просто, значит, бомбардировщики, бомбы сбрасывают, а потом телеведущая выходит и говорит: слабо бьете, давайте еще! Ну разве этим можно не восхититься? И прикинуть на себя: а мы так сможем?
Сергей Лущ:
Сможем. Надеюсь, до этого не дойдет. Хотя и наше военное руководство неоднократно подчеркивало, что сегодня реально существует угроза войны.