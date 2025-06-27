Лущ: Иран держит удар – он давно готов к такому роду развития событий

Сергей Лущ, общественный деятель:

Иран держит удар. Они рассчитывали, что они, лапки кверху, сдадутся, что они обескровили вот их прокси-силы – ХАМАС, Хезболлы. Но, тем не менее, удар, который нанесли, не поверг в шок и трепет иранское руководство. Не вышли миллионы на площади свергать правительство, как они ожидали, открыто к этому призывали. Даже оппозиция, которая за рубежом, они тоже выступили единым фронтом со своей страной.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нет, тут однозначно можно сейчас заявить, что Иран победил в этом раунде. Во-первых, те люди, которые были заявлены Израилем, что они убиты, например, начальник разведки КСИР, он вчера вышел на митинг, позавчера, и очень даже прекрасно, замечательно выступал, обнимался с девушками и так далее. Никаких митингов голодных до развратного образа жизни женщин не случилось. Шпионскую свою агентуру Израиль засветил, и Корпус стражей исламской революции сейчас ее зачищает. Власть аятолл только укрепилась. Произошла консолидация вокруг флага. Ядерные объекты не уничтожены, это было заявлено иранской стороной. Пускай Трамп там топчет ногами и кричит.