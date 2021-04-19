Лунный календарь огородников и садоводов с 19 по 25 апреля: определяемся с датами посадок

Что важно для хорошего урожая? Лунный посевной календарь. Итак, назовем самые продуктивные дни.
Понедельник, 19 апреля, благоприятное время для посева на рассаду декоративных трав и пряно-ароматических культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Владельцам обогреваемых теплиц рекомендуется посеять укроп, лук, петрушку и другую зелень.
Вторник и четверг, 20 и 22 апреля, подходят для посадки саженцев ягодных кустарников и садовой земляники, также эти дни благоприятны для посева на рассаду бахчевых культур.
В пятницу и субботу, 23 и 24 апреля, будет правильным решением уделить внимание корнеплодам. Для получения ранней продукции можно сеять морковь, свеклу и редис. Эти дни хороши для пересадки и деления комнатных цветов, полива и подкормки растений органическими удобрениями.
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