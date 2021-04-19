Лунный календарь огородников и садоводов с 19 по 25 апреля: определяемся с датами посадок

Что важно для хорошего урожая? Лунный посевной календарь. Итак, назовем самые продуктивные дни. Понедельник, 19 апреля, благоприятное время для посева на рассаду декоративных трав и пряно-ароматических культур, рассказали в программе «Плюс-минус». Владельцам обогреваемых теплиц рекомендуется посеять укроп, лук, петрушку и другую зелень.