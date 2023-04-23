Лунный календарь дачника на 24-28 апреля. Список важных работ

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать апрель? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 24 апреля можно сеять и пересаживать растения с длинными вьющимися стеблями: фасоль, дыню, бобовые культуры, тыкву, огурцы, а также лук, фенхель, редис, кресс-салат, кориандр.
25-26 апреля благоприятные дни для посадки любых овощей. Можно высаживать в теплицу рассаду огурца, баклажана, перца, томата, тыквы, кабачка, патиссона, лука-порея, фасоли кустовой, картофеля. 27-28 апреля неблагоприятное время для посевов и посадок и вообще для работы с растениями.
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