Лунный календарь дачника на 24-28 апреля. Список важных работ

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать апрель? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 24 апреля можно сеять и пересаживать растения с длинными вьющимися стеблями: фасоль, дыню, бобовые культуры, тыкву, огурцы, а также лук, фенхель, редис, кресс-салат, кориандр.