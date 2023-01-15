Лунный календарь дачника на 16-20 января: когда работы с растениями лучше отложить?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать январь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

16-17 января не рекомендуются опрыскивать листья комнатных цветов, а также обрезка, пересадка и пасынкование растений, посев на рассаду огурцов, баклажана, белокочанной капусты, ранних помидоров, прополка и перекопка почвы.