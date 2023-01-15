Лунный календарь дачника на 16-20 января: когда работы с растениями лучше отложить?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать январь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
16-17 января не рекомендуются опрыскивать листья комнатных цветов, а также обрезка, пересадка и пасынкование растений, посев на рассаду огурцов, баклажана, белокочанной капусты, ранних помидоров, прополка и перекопка почвы.
18-19 января – неплодородные дни. Не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, а также прищипывать и обрезать ветки, поскольку раны долго заживают. Разрешено подкармливать, поливать и опрыскивать растения, прореживать всходы и мульчировать грядки.
20 января – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.
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