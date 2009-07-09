Лунинецкий милиционер осужден за сломанную девушке руку

У входа в кассовый зал вокзала сотрудник правоохранительных органов, чтобы не пропустить в здание двадцатилетнюю девушку, заломил ей руку.

В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения в виде закрытого винтообразного перелома левой руки.

"Милиционер отделения патрульно-постовой службы милиции Лунинецкого отдела внутренних дел на транспорте, находясь на службе по охране общественного порядка на территории железнодорожного вокзала станции Лунинец, ранним утром 14 февраля этого года умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе", – сообщили в прокуратуре.

В соответствии с приговором суда Лунинецкого района Брестской области, обвиняемый признан виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженных с насилием.

Санкция ч. 3 ст. 426 УК предусматривает наказание в виде лишением свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако в ходе предварительного расследования, проведенного Белорусской транспортной прокуратурой, обвиняемый чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, активно способствовал расследованию, а также возместил потерпевшей моральный и материальный ущерб в размере Br 1 млн. 250 тыс.

– Указанные обстоятельства судом признаны исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного. Также судом учтены данные, характеризующие личность обвиняемого, что позволило смягчить размер уголовного наказания, – отметили в БТП. Суд также учел, что бывший милиционер имеет на иждивении двоих малолетних детей и является потерпевшим от аварии на ЧАЭС, и назначил ему более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества и с лишением права занимать должности в органах внутренних дел сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской транспортной прокуратуре.