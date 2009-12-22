Лукомльская ГРЭС наполовину обеспечивает потребности Беларуси в электроэнергии

Флагман белорусской энергетики – Лукомльская ГРЭС. Эта крупнейшая электростанция наполовину обеспечивает потребности страны в электроэнергии.
Кстати, ровно 4 десятилетия назад здесь запущен первый в Беларуси модернизированный энергоблок. А в этом году в отечественную энергетику иностранных инвестиций привлечено свыше шестисот миллионов долларов.
Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Более 434 МВт высокоэффективных энергогенерирующих мощностей было введено в Беларуси в 2006-2009 годах... В результате удалось снизить износ основных фондов энергосистем. Ожидается, что к концу 2010 года этот показатель составит около 47%