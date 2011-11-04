Лукашенко: Я не исключаю, что впереди могут быть непростые времена. Наша с вами задача – готовиться

Глава государства принял участие в заключительном этапе командно-штабного учения. На полигоне вблизи Гродно президенту продемонстрировали степень готовности системы территориальной обороны Беларуси к работе.

Александр Лукашенко здесь, чтобы сделать выводы об организации территориальной обороны на полигоне под Гродно. Здесь же – военная элита: губернаторы, столичный градоначальник. Последний стоят во главе каждого такого территориального формирования. Это одно из новшеств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давно надо было сделать. То, что вы фактически сегодня становитесь генерал-губернаторами, как это было уже у нас в истории, — это факт. Но это не ради показухи или просто престижа. Совершенно изменится и кадровая политика в отношении людей, которые будут командовать территориальными органами. Мы создадим новую, доселе неизвестную военную структуру — новую армию, если хотите, в Беларуси. Поэтому наряду с решением экономических проблем, социально-экономических на вас ложится ответственность по обеспечению и организации нашей военной составляющей.

Губернатор Гродненской области, с одной стороны, сдает экзамен как организатор в своем регионе, с другой – одновременно учит остальных.

Учения здесь начались практически внезапно. Необходимый фактор для определения эффективности развертывания территориальной обороны. Эти силы организуются для защиты населения, важных объектов и коммуникаций от действий противника, диверсантов или террористов.

Под ружье в региональную оборону можно поставить 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные любят повторять: научить хорошо одного солдата несложно, а нескольких – уже целая проблема. Активная фаза этого учения – это и есть проверка в деле того, насколько эффективно это было сделано.

По легенде учений, силы территориальной обороны помогают армии блокировать вооруженные формирования противника. Разведку о числе и местонахождении врага делает беспилотник-шпион. Эти аппараты способны летать на разные расстояния. Есть крупные, есть более мелкие модификации, но одинаково полезные для разведки.

На блокпосту происходит бой между силами территориальной обороны и вооруженным противником.

Создание таких сил позволит в период ведения боевых действий освободить регулярную армию от охраны тыловых объектов, коммуникационных узлов, мостов. Территориальные войска могут вести комендантскую службу, если нужно, эвакуировать население, блокировать незаконные вооруженные формирования во взаимодействии с внутренними войсками МВД, другими структурами. Например, содействовать освобождению заложников. Это, своего рода, народное ополчение, которое воюет за свою землю, на которой живут их семьи.

Александр Лукашенко:

Мы фактически создаем новую армию. Привлеченные на учения местные власти и силовые подразделения показали хорошую подготовку, слаженно действовали в ходе решения поставленных задач. Но этот результат не должен создавать иллюзию, что уже все сделано. Вам надо создать свое дитя. Территориальные войска, которые входят в нашу низовую часть обороны Беларуси. Вы должны ее спланировать, создать, толкнуть, чтобы она смогла существовать.

Важнейшей задачей руководителей всех уровней является также патриотическая работа. Об этом немало сказано. Вообще, идеологическая работа должна вестись не шаблонно, повторяясь по датам и мероприятиям. Иметь системный характер.

В настоящее время развернулась ожесточенная борьба за молодое поколение. Особенно за тех, кто не знаком с военной службой. И мы не имеем права эту борьбу проиграть. В противном случае потеряем страну. Работа с молодежью необходима на всех уровнях самыми эффективными методами. Для различного рода экстремистов, оппозиционеров такие слова, как «защита родины», «благополучие народа», «социальная справедливость» – это пустой звук. Им все надо наоборот. Мы уже в этом убедились. К счастью, на нашей земле их ряды малочисленны. Потому что почва для существования пятой колонны оказалась неблагодатной. Большинство наших людей видит никчемную сущность этих демагогов.

Операция, по легенде учений, продолжается выбиванием вооруженного врага с насиженного места. По квадрату удар наносит артиллерия.

Затем огневой удар с воздуха совершают два вертолета. Силы территориальной бороны получают преимущество перед противником. Те, которых не удается уничтожить, окапываются недалеко. Для их уничтожения или взятия в плен выдвигается большая группа резервистов. Такие и регулярные формирования – хорошие дополнения для рами. Их эффективность равна эффективности профи. При этом материальные затраты на ее содержание заметно ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях, когда в мире складывается новая эра международных отношений, надо быть готовым к внезапным военной агрессии против государства.

Александр Лукашенко:

Особо я хочу обратиться к руководителям областей. Уважаемые друзья, я уже это говорил при вручении вам генеральских пагонов: это не просто собрались и президент своим детям подкинул погоны. Вы скоро это почувствуете. Большой кусок работы вам прибавляется. Вы люди военные. Все военные люди: от бойца территориальных войск до президента. Мы, мужики, должны защитить нашу землю, наш дом и наших детей. Чего бы нам это ни стоило. Мы уже сейчас в самых различных сферах деятельности вынуждены работать в условиях жесточайшего давления извне. И я не исключаю, что впереди могут быть непростые времена.

Наша с вами задача – обеспечить стабильность в районе, в области, в целой стране, на каждом предприятии. Необходимо только четко понимать, что если сейчас организовать эффективную работу предприятий, идеологическую работу с населением, будет завтра легче. И так мы эту систему выстроим. Это же 120 тысяч человек. Я уверен, что мы слишком занизили эту цифру. Нам придется еще в больше количестве разворачивать их. Имея в виду резерв.

Итоги проведенной сегодня проверки должны быть вами всесторонне изучены и учтены в дальнейшей работе. Необходимо оперативно решать выявленные проблемы и устранять недостатки. Я поддержу любое решение, которое будет соответствовать потребностям обороны государства и реальным условиям. Территориальная оборона должна обрести общегосударственный и всенародный характер, способствовать консолидации общества, чтобы ответить на любые вызовы, которые мы можем иметь.

Еще раз подчеркиваю, уважаемые друзья: это не показуха. Ни в коем случае так ее расценивать нельзя. Нет чрезвычайно ситуации. Это правда. Тоже не надо обстановку нагнетать. Но наша с вами задача – готовиться. Если мы с вами обучаемся, то обучаться так, как будто началась война. Только тогда мы будем готовы к отражению любой агрессии против нас. Но если мы все будем уметь, у нас все будет нормально, никакой агрессии на этой земле никогда не будет.

Если подытожить плюсы существования таких войск, то они прекрасно знаю местность, это дает им хорошее преимущество перед противником. Освобождение армейских подразделений от обязанностей по охране важных объектов. Кроме этого, нет необходимости доставки подобным формированиям различного вооружения. Все на месте, в зоне их ответственности. И, наконец, главный аспект – человек, защищающий свой дом в самом прямом смысле этой фразы, сражается с удесятеренным мужеством.

Таким образом, в Беларуси будут создаваться войска территориальной обороны. Их учения будут проводиться регулярно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.