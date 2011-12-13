Лукашенко: Я категорически запрещаю свои портреты на демонстрациях и кричать «Ура Лукашенко!»

Сближение России с Беларусью не является предвыборным ходом. Такое мнение высказал Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Русская служба новостей».

Глава государства ответил на вопросы журналиста Сергея Доренко, известного своими резонансными телепрограммами и принципиальной позицией. Тема, которая сегодня присутствовала в большинстве вопросов — современные отношения Беларуси и России.

Александр Лукашенко:

Я не верю, что это предвыборное что-то, что заставило нас сблизиться. Задача любой власти, а в Беларуси — прежде всего, найти такой коридор, по которому ты можешь пройти, не задев интересов нужных нам, как Вы сказали, олигархов России, потому что мы им нужны, чтобы они нам платили, и не продаться, не продать свой суверенитет. Суверенитет — это власть над территорией, чтобы мы хозяевами могли быть на этой земле.

Мне кажется, что в результате этих столкновений лоб в лоб с россиянами — вы помните: молочные войны, и газ нам завинчивали, и нефть перекрывали, и так далее — все-таки мы пришли к пониманию, что эта драка ничего не даст, надо по-новому строить отношения.

Александр Лукашенко дал оценку происходящему не только в России, но и в мире. Затронута также тема теракта в минском метро. Интервью больше напоминало живой диалог, где журналист высказывал и свою точку зрения на политические процессы. Так, Сергей Доренко назвал Президента Лукашенко лидером нации, а народ — его детьми. На что Глава государства заметил, что не приемлет никакого вождизма.

Александр Лукашенко:

Я себя искусственно не делаю. Я категорически запрещаю свои портреты на демонстрациях и кричать «Ура Лукашенко!». Это недопустимо. Даже если где-то на массовых мероприятиях, на съездах, официальных мероприятиях, не дай Бог, кто-то в своём выступлении излишне начнёт говорить — я его прерываю. Никакого вождизма быть не должно. Кроме портрета в кабинете чиновника, вы нигде не увидите вождизма в Беларуси. Это страшно для меня, это на генном уровне неприемлемо. Я это не терплю.

Я помню шамкающего Брежнева, я вижу, как у вас начинают тут разные лакеи покрикивать, посвистывать. У меня внутри всё переворачивается. Не так надо, не так. С людьми по-другому надо