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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна

03 мая 2024 19:55
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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна. Глава государства выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки президенту ОАЭ, его близким и всему эмиратскому народу в это тяжелое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна-1

«В Беларуси с глубокой печалью восприняли прискорбное известие о смерти шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна, который долгие годы самоотверженно и безупречно работал на пользу государства и сделал многое для создания, развития и процветания Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в соболезновании белорусского лидера.

Шейх скончался на 82-м году жизни, правительство объявило в стране семидневный траур.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко

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