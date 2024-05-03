Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна. Глава государства выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки президенту ОАЭ, его близким и всему эмиратскому народу в это тяжелое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Беларуси с глубокой печалью восприняли прискорбное известие о смерти шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна, который долгие годы самоотверженно и безупречно работал на пользу государства и сделал многое для создания, развития и процветания Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в соболезновании белорусского лидера.

Шейх скончался на 82-м году жизни, правительство объявило в стране семидневный траур.