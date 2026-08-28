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Лукашенко выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V

28 августа 2026 17:05
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда Пятого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что многолетняя деятельность монарха способствовала преемственности государственных и культурных традиций страны, укреплению ее международного авторитета.

Лукашенко выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V-2

«Установление дипломатических отношений между суверенной Беларусью и Норвегией также произошло в годы правления Его Величества, что прочно вписало его имя в летопись нашего двустороннего взаимодействия», – обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент Беларуси в это скорбное время передал слова поддержки всему норвежскому народу. И выразил уверенность, что светлая память о Его Высочестве Харальде V навсегда сохранится в истории Норвегии.

# Александр Лукашенко # Харальд V

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