Лукашенко выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда Пятого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер отметил, что многолетняя деятельность монарха способствовала преемственности государственных и культурных традиций страны, укреплению ее международного авторитета.
«Установление дипломатических отношений между суверенной Беларусью и Норвегией также произошло в годы правления Его Величества, что прочно вписало его имя в летопись нашего двустороннего взаимодействия», – обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси в это скорбное время передал слова поддержки всему норвежскому народу. И выразил уверенность, что светлая память о Его Высочестве Харальде V навсегда сохранится в истории Норвегии.