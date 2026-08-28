Лукашенко выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда V

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Норвегии в связи со смертью короля Харальда Пятого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что многолетняя деятельность монарха способствовала преемственности государственных и культурных традиций страны, укреплению ее международного авторитета.