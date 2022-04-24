Лукашенко встретит Пасху в Храме Преображения Господня в Копыси

Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Пасхи с православными белорусами разделит Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для посещения в такие дни Александр Лукашенко выбирает, как правило, маленькие храмы подальше от столицы. Этот год исключением не стал.

Глава государства зажжет пасхальную свечу на малой родине в городском поселке Копысь. Местный Храм Преображения Господня построили четыре года назад на месте прежнего, который существовал с конца XVII века. Храм наполнили прежним убранством и дополнили новым иконостасом.