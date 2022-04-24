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Лукашенко встретит Пасху в Храме Преображения Господня в Копыси

24 апреля 2022 08:09
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Новости Беларуси. По традиции светлый праздник Пасхи с православными белорусами разделит Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для посещения в такие дни Александр Лукашенко выбирает, как правило, маленькие храмы подальше от столицы. Этот год исключением не стал.

Лукашенко встретит Пасху в Храме Преображения Господня в Копыси-1

Глава государства зажжет пасхальную свечу на малой родине в городском поселке Копысь. Местный Храм Преображения Господня построили четыре года назад на месте прежнего, который существовал с конца XVII века. Храм наполнили прежним убранством и дополнили новым иконостасом.

Лукашенко встретит Пасху в Храме Преображения Господня в Копыси-4

Есть здесь и особенная реликвия – Иверская икона Божьей матери, выполненная на кафельной доске в знак богатого ремесленнического прошлого Копыси – города уникального кафеля и изразцов.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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