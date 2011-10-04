Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны - учителю английского

Его обладателем стала учитель английского языка из Гродненской области Инесса Зубрилина. Она же получила и ключи от автомобиля. Торжественная церемония чествования финалистов республиканского конкурса «Учитель года» переросла в откровенный разговор.

Без учебников, тетрадей, указок, но всё с тем же боевым настроением. В резиденции белорусского лидера, встретившись в холле, они вспоминали огонь и воду конкурса и спешили сфотографироваться для истории, признаваясь, что сегодня и сами волнуются, как ученики перед важным экзаменом.

Наталья Роготовская, учитель Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

Самый лёгкий экзамен — это тот, который сдан. Теперь уже кажется, что всё легко.

Дмитрий Шиц, учитель школы №18 Полоцка:

Когда у каждого человека есть идеи, люди ими обмениваются, получается у очень много идей на всех — у нас сейчас 21 идея.

Татьяна Семенова, учитель гимназии №7 Минска:

Дети сегодня, как они сами себя называют, очень креативные. Чтобы не отставать, от них, учителю тоже приходится идти вперёд.

Слова разные, но если вслушаться — об одном и том же. Нынешняя победа — только платформа для огранки своего мастерства.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Это очень здорово, что, в целом, уровень профессионализма растет. Но для меня самое важное — даже не уровень профессионализма, а их мотивация, их здоровые амбиции: быть первыми.

Большинство финалистов — из регионов. Верный признак того, что образование в городе и на селе уже выходят на один уровень. И победила в этом году Инесса Зубрилина — учитель английского языка из Дятловской гимназии.

Инесса Зубрилина, победитель Республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»:

Нужно было проявить все свои умения, таланты, всё своё мастерство и доказать, что, возможно, именно твой индивидуальный педагогический стиль заслуживает внимания.

«Хрустального журавля» — символ мастерства учителя и ключи от автомобиля победителю вручил лично Александр Лукашенко. Чествовать лучших на самом высоком уровне — традиция суверенной Беларуси. Конкурс проводится уже 20 лет. С каждым годом его правила становятся жестче. И получить «Хрустального журавля» — большая честь. Как заметил Александр Лукашенко, конкурс уже превратился в настоящую академию педагогического мастерства. И опыт победителей нужно использовать на благо страны.

Александр Лукашенко:

Учителей-практиков, истинных профессионалов своего дела следует больше привлекать к преподаванию в педагогических вузах, институтах развития образования. Нужно разрешить им работать по собственным программам и оригинальным методикам. И обязательно включать в число авторов учебников.

Целесообразно также усовершенствовать практику аттестации педагогических кадров. Мы должны дать возможность передовым учителям досрочно получать более высокую категорию за реальные достижения, а не просто за выслугу лет.



Торжественная церемония переросла в общение. Говорили о том, какой быть системе образования и каким быть настоящему учителю — с умением формировать цельную и самостоятельную личность.

Александр Лукашенко:

Если это учитель самой высокой категории, то его надо и сильно загрузить, чтобы он имел право и обязательно выступал в студенческих аудиториях, читал лекции, обязательно бы общественником. Может, не только показывать, как проводить уроки с точки зрении методики, но и сам вырабатывать эту методику преподавания. Надо подумать.

Хотелось бы, чтобы Министерство образования быстрее закончило проработку этого вопроса и приняло решение. Я за то, чтобы суперлюди по профессии получали большую зарплату.

Все они личности многогранные — кто рыбачит, кто вышивает, кто пишет стихи, а кто и мечтает принять участие в Формуле-1. Учителя рассказывали Президенту о своих талантах, о новых методиках, которые пытаются внедрить в школе, и о своем видении многих проблем.

Говорили о пенсионном возрасте белорусов, о том, куда движется мировая экономика. И о том, что не должен компьютер заменить сегодня детям настоящую жизнь. На трудах должен быть рубанок, а в классе — книга.

Александр Лукашенко:

Тут мне уже предложения поступают настораживающие: если не хватает у тебя на уроках напильников, тисков — надо поставить компьютеры, телевизор. Покажем фильм — и всё, дети научатся. Не пойдите этим путём и не упрощайтесь. Дети должны уметь делать всё это сами.

Свои учительские годы вспоминал и Александр Лукашенко. Заметил, нельзя повторять ошибок истории — учителям нужно давать творить.

Александр Лукашенко:

Я смотрю на вас и вспоминаю свои первые шаги в школе, как мы спорили: почему так, а не так, зачем писать эти планы по три листа — а тогда же ещё и требований было много. Говорю, зачем вы меня заставляете писать этот план? Мне достаточно было три с половиной вопроса в свою тетрадку записать, придти — и я расскажу.

Поэтому я и сейчас требую, чтобы учителей не заставляли бездумно сидеть и писать. Пусть учитель творит. Я настаиваю на том, чтобы у учителя было больше свободы.

После двух недель конкурса, в свои классы учителя вернутся с новым силами и опытом. А победитель — Инесса Зубрилина своего «Хрустального журавля» домой в Дятлово увезла на новом автомобиле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».