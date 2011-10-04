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Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны - учителю английского

04 октября 2011 17:53
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Его обладателем стала учитель английского языка из Гродненской области Инесса Зубрилина. Она же получила и ключи от автомобиля. Торжественная церемония чествования финалистов республиканского конкурса «Учитель года» переросла в откровенный разговор.

Без учебников, тетрадей, указок, но всё с тем же боевым настроением. В резиденции белорусского лидера, встретившись в холле, они вспоминали огонь и воду конкурса и спешили сфотографироваться для истории, признаваясь, что сегодня и сами волнуются, как ученики перед важным экзаменом.

Наталья Роготовская, учитель Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
Самый лёгкий экзамен — это тот, который сдан. Теперь уже кажется, что всё легко.

Дмитрий Шиц, учитель школы №18 Полоцка:
Когда у каждого человека есть идеи, люди ими обмениваются, получается у очень много идей на всех — у нас сейчас 21 идея.

Татьяна Семенова, учитель гимназии №7 Минска:
Дети сегодня, как они сами себя называют, очень креативные. Чтобы не отставать, от них, учителю тоже приходится идти вперёд.

Слова разные, но если вслушаться — об одном и том же. Нынешняя победа — только платформа для огранки своего мастерства.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Это очень здорово, что, в целом, уровень профессионализма растет. Но для меня самое важное — даже не уровень профессионализма, а их мотивация, их здоровые амбиции: быть первыми.

Большинство финалистов — из регионов. Верный признак того, что образование в городе и на селе уже выходят на один уровень. И победила в этом году Инесса Зубрилина — учитель английского языка из Дятловской гимназии.

Инесса Зубрилина, победитель Республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»:
Нужно было проявить все свои умения, таланты, всё своё мастерство и доказать, что, возможно, именно твой индивидуальный педагогический стиль заслуживает внимания.

«Хрустального журавля» — символ мастерства учителя и ключи от автомобиля победителю вручил лично Александр Лукашенко. Чествовать лучших на самом высоком уровне — традиция суверенной Беларуси. Конкурс проводится уже 20 лет. С каждым годом его правила становятся жестче. И получить «Хрустального журавля» — большая честь. Как заметил Александр Лукашенко, конкурс уже превратился в настоящую академию педагогического мастерства. И опыт победителей нужно использовать на благо страны.

Александр Лукашенко:
Учителей-практиков, истинных профессионалов своего дела следует больше привлекать к преподаванию в педагогических вузах, институтах развития образования. Нужно разрешить им работать по собственным программам и оригинальным методикам. И обязательно включать в число авторов учебников.
Целесообразно также усовершенствовать практику аттестации педагогических кадров. Мы должны дать возможность передовым учителям досрочно получать более высокую категорию за реальные достижения, а не просто за выслугу лет.

Торжественная церемония переросла в общение. Говорили о том, какой быть системе образования и каким быть настоящему учителю — с умением формировать цельную и самостоятельную личность.

Александр Лукашенко:
Если это учитель самой высокой категории, то его надо и сильно загрузить, чтобы он имел право и обязательно выступал в студенческих аудиториях, читал лекции, обязательно бы общественником. Может, не только показывать, как проводить уроки с точки зрении методики, но и сам вырабатывать эту методику преподавания. Надо подумать.
Хотелось бы, чтобы Министерство образования быстрее закончило проработку этого вопроса и приняло решение. Я за то, чтобы суперлюди по профессии получали большую зарплату.

Все они личности многогранные — кто рыбачит, кто вышивает, кто пишет стихи, а кто и мечтает принять участие в Формуле-1. Учителя рассказывали Президенту о своих талантах, о новых методиках, которые пытаются внедрить в школе, и о своем видении многих проблем.

Говорили о пенсионном возрасте белорусов, о том, куда движется мировая экономика. И о том, что не должен компьютер заменить сегодня детям настоящую жизнь. На трудах должен быть рубанок, а в классе — книга.

Александр Лукашенко:
Тут мне уже предложения поступают настораживающие: если не хватает у тебя на уроках напильников, тисков — надо поставить компьютеры, телевизор. Покажем фильм — и всё, дети научатся. Не пойдите этим путём и не упрощайтесь. Дети должны уметь делать всё это сами.

Свои учительские годы вспоминал и Александр Лукашенко. Заметил, нельзя повторять ошибок истории — учителям нужно давать творить.

Александр Лукашенко:
Я смотрю на вас и вспоминаю свои первые шаги в школе, как мы спорили: почему так, а не так, зачем писать эти планы по три листа — а тогда же ещё и требований было много. Говорю, зачем вы меня заставляете писать этот план? Мне достаточно было три с половиной вопроса в свою тетрадку записать, придти — и я расскажу.
Поэтому я и сейчас требую, чтобы учителей не заставляли бездумно сидеть и писать. Пусть учитель творит. Я настаиваю на том, чтобы у учителя было больше свободы.

После двух недель конкурса, в свои классы учителя вернутся с новым силами и опытом. А победитель — Инесса Зубрилина своего «Хрустального журавля» домой в Дятлово увезла на новом автомобиле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны

Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны

Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны

Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны

Лукашенко вручил главный приз лучшему педагогу страны

# общество # Лукашенко # Фотофакт # Образование

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