Лукашенко: Военная составляющая национальной безопасности приведена в состояние, адекватное вызовам сегодняшнего дня

Об этом заявил Александр Лукашенко во время доклада министра обороны Юрия Жадобина о результатах деятельности Вооруженных Сил в текущем году.

В центре внимания были как итоги крупных учений, так и в целом ситуация в белорусской армии. Хорошие результаты показала недавняя тренировка войск сил территориальной обороны.

В следующем году главное внимание планируется уделить практическому обучению войск современным способам ведения вооруженной борьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Испытания на прочность социально-политической и экономической модели развития и системы национальной безопасности страна выдерживает. Наша страна не позволила втянуть себя в какие-либо политические авантюры и не допустила масштабных деструктивных акций.

Военная составляющая национальной безопасности приведена в состояние, адекватное вызовам сегодняшнего дня. Но впереди не менее сложные и ответственные задачи. Требования, предъявляемые ко всем категориям военнослужащих в современных условиях, высоки как никогда. Они обусловлены переводом белорусской армии на качественно новый уровень.

В будущем году главное внимание необходимо уделить практическому обучению войск современным способам ведения вооруженной борьбы.