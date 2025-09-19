Лукашенко в Жировичах: мы для православных должны здесь сделать идеальное место!
Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.
Конечно же, глава государства не мог не посетить место захоронения митрополита Филарета. Они с Владыкой дружили и были близки. На могилу первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси легли его любимые белые розы.
Сегодня Александр Лукашенко также ознакомился с обновленным видом монастыря. Напомним, в 2021 году, посещая Жировичи, глава государства поручил закончить восстановительные работы в течение 4 лет. Многое сделано, но точечно реставрация продолжается. Благоустраивать территорию монастыря и не только Президент предлагает «толокой». Его развитие государство будет поддерживать, как и развитие центров других конфессий.
Во время посещения главных объектов Жировичей говорили о многом. Особенно, что касается взаимодействия с молодежью, приобщения современного поколения к традиционным ценностям и труду. Обсудили и новый молодежный тренд – монастыринг. Александр Лукашенко в теме и высказался и по этому поводу.
Наш политический обозреватель Евгений Пустовой о духовном и созидательном.
Во все колокола. Жировичская обитель встречает главу государства. В канун первого в церковном году двунадесятого праздника, Рождества Богородицы, Александр Лукашенко посещает монастырь, центром которого (не только архитектурным) является собор, освященный в честь памяти Божией Матери. Духовный анклав заметно преобразила реставрация.
Антон Ефименко, пресс-секретарь Минской духовной семинарии:
Мы все наблюдали за этим возрождением. Как и каждый человек преображается, так на протяжении этих лет преображался и собор. Конечно, для верующих это очень знаково, важно, потому что все теперь смогут созерцать ту красоту, ту работу, которую проводили государство и церковь совместно. Чтобы верующие могли молиться уже в преображенном соборе, преображенном комплексе монастыря.
Не хлебом единым. Но президентский вертолет кружил в окрестностях именно над пашней. Уже по традиции рабочих поездок по стране цветы от главы государствам девушкам в национальных костюмах.
– Вам минские цветы.
– Огромное спасибо.
И поручения от Первого управленческому штабу региона. Состояние агрогородка и сельхозугодий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно. И по-военному. Так, чтобы доложить. Отвыкай от этого. И ты тоже.
– Так точно.
– Ты тут не сторонний наблюдатель. Не все сделано. Абсолютно. Запомните: это жемчужина православия. Так определили, значит, надо сделать. Ты такой мусульманин, как я православный, так что имей в виду, что мы для православных должны здесь сделать идеальное место.
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