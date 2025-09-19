Лукашенко в Жировичах: мы для православных должны здесь сделать идеальное место!

Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.

Конечно же, глава государства не мог не посетить место захоронения митрополита Филарета. Они с Владыкой дружили и были близки. На могилу первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси легли его любимые белые розы.

Сегодня Александр Лукашенко также ознакомился с обновленным видом монастыря. Напомним, в 2021 году, посещая Жировичи, глава государства поручил закончить восстановительные работы в течение 4 лет. Многое сделано, но точечно реставрация продолжается. Благоустраивать территорию монастыря и не только Президент предлагает «толокой». Его развитие государство будет поддерживать, как и развитие центров других конфессий.

Во время посещения главных объектов Жировичей говорили о многом. Особенно, что касается взаимодействия с молодежью, приобщения современного поколения к традиционным ценностям и труду. Обсудили и новый молодежный тренд – монастыринг. Александр Лукашенко в теме и высказался и по этому поводу.