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Лукашенко: в нынешних условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования

05 сентября 2022 07:44
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Новости Беларуси. Его роль в нынешних условиях неизмеримо возрастает. Речь о Западном оперативном командовании Вооруженных Сил. Ему исполнилось 80 лет. С юбилеем офицеров, ветеранов и служащих – тех, кто обеспечивает военную безопасность и защиту Беларуси, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в нынешних условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Западное оперативное командование стало правопреемником прославленной 28-й Краснознаменной общевойсковой армии. Воины объединения, сформированного в тяжелые дни осени 1942 года, проявляя массовый героизм, внесли неоценимый вклад в освобождение Беларуси и Украины, участвовали во взятии Берлина и Праги. Память об этой героической истории мы свято храним, а боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда. Напряженность вблизи границ Беларуси постоянно усиливается, и в этих условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования как главного форпоста на западных рубежах нашей Родины.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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