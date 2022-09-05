Лукашенко: в нынешних условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования

Новости Беларуси. Его роль в нынешних условиях неизмеримо возрастает. Речь о Западном оперативном командовании Вооруженных Сил. Ему исполнилось 80 лет. С юбилеем офицеров, ветеранов и служащих – тех, кто обеспечивает военную безопасность и защиту Беларуси, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Западное оперативное командование стало правопреемником прославленной 28-й Краснознаменной общевойсковой армии. Воины объединения, сформированного в тяжелые дни осени 1942 года, проявляя массовый героизм, внесли неоценимый вклад в освобождение Беларуси и Украины, участвовали во взятии Берлина и Праги. Память об этой героической истории мы свято храним, а боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда. Напряженность вблизи границ Беларуси постоянно усиливается, и в этих условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования как главного форпоста на западных рубежах нашей Родины.