Лукашенко: в каждом хозяйстве должен быть гусеничный трактор

Каждое хозяйство в стране должно иметь гусеничный трактор. Производить их нужно самим. Такую задачу по сельскохозяйственной технике глава государства Александр Лукашенко поставил в пятницу, 28 апреля, во время рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси заявил, что это нужное дело. Говоря о восстановленной сельскохозяйственной технике, Лукашенко отметил, что система налажена, так дальше нужно и идти. «Всего у нас хватает, кроме дисциплины», – сказал белорусский лидер.