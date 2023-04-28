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Лукашенко: в каждом хозяйстве должен быть гусеничный трактор

28 апреля 2023 08:09
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Каждое хозяйство в стране должно иметь гусеничный трактор. Производить их нужно самим. Такую задачу по сельскохозяйственной технике глава государства Александр Лукашенко поставил в пятницу, 28 апреля, во время рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси заявил, что это нужное дело. Говоря о восстановленной сельскохозяйственной технике, Лукашенко отметил, что система налажена, так дальше нужно и идти. «Всего у нас хватает, кроме дисциплины», – сказал белорусский лидер.

 

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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