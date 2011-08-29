Лукашенко: В четвертом квартале этого года вырастут единовременные пособия в связи с рождением ребенка, пенсии и стипендии

Вторая часть общенационального педсовета – время подводить итоги. Это делает глава государства. Все предложения и замечания педагогов президент учел.

Но начинает Александр Лукашенко с того, что волнует и учителя, и любого другого гражданина страны. В первую очередь останавливается на социально-политической обстановке. В этом году, открыто говорит белорусский лидер, обострились экономические проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прямо скажу: инфляция, девальвация белорусского рубля, дефицит валюты привели к снижению того уровня людей, которого мы достигли в прошлом. Да иначе и быть не могло. Я приведу только один пример оценочно.

Мы приняли предложение Российской Федерации о том, что с первого июля будут унифицированы, в том числе и таможенные пошлины на автомобили, которые мы будем приобретать за пределами Беларуси. В результате наши люди ввезли в страну более 250 тысяч автомобилей из-за границы. Это почти в два раза больше, чем за год в прошлые времена. Но главное, что наши люди вывезли из страны порядка трех млрд долларов на эти мероприятия. Примерно два млрд долларов в этом году нам дадут повышения цен на энергоносители и другое сырье из Российской Федерации. Итого – свыше пяти млрд долларов только за один год. Но и в прошлые годы вы помните постоянный рост цен на энергоносители. А за последнюю пятилетку для Беларуси и экономики они увеличились в 4,5 раза.

Конечно, такой удар по экономике не выдержала бы даже уже устоявшаяся экономическая система. Поэтому валюты не хватило, и случилось то, что случилось. Однако паниковать, кричать о грядущей катастрофе, тотальном обнищании граждан, как это делают наши оппоненты, нет причин. Я в этом полностью уверен. Страна продолжает жить и развиваться, все предприятия, организации работают в нормальном режиме, регулярно платят зарплату, безработица вообще никакая, произведенная продукция мгновенно находит сбыт, платежеспособность и спрос населения вырос.

Из плюсов – максимальное поступление валютной выручки, рост ВВП – 110%. Это, в том числе, поможет преодолеть негатив.

Во главу угла Александр Лукашенко ставит интересы граждан. Благосостояние людей не должно ухудшаться. По поручению главы государства Правительство разработало меры социальной защиты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Бюджетникам, неработающим, пенсионерам предусмотрено одномоментно выплатить материальную помощь в полмиллиона рублей для сезонной закупки сельхозпродукции и других нужд. Затем планируется повысить тарифную ставку первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Будут ежеквартально расти пособия семьям, воспитывающим детей. Естественно, это пример для подражания всем предприятиям.

В четвертом квартале этого года предполагается увеличение в два раза единовременного пособия в связи с рождением ребенка, также вырастут пенсии и стипендии. Мы будем и дальше держать ситуацию в экономике и социальной сфере под контролем.

Жить сегодня непросто, но один на один с трудностями люди не останутся. Любой экономический рывок пойдет на пользу человеку.

Александр Лукашенко:

Конечно, современный мир, обогощаясь достижениями научно-технического прогресса, одновременно, как это ни парадоксально, становится более жесток. Многие страны и народы оказались под угрозой агрессивных действий государств, возомнивнших себя вершителями судеб планеты.

Даже такие блага цивилизации как Интернет и социальные сети превращаются в средства манипуляции общественными мнениями.

Нынешние весна и лето поставили мир перед лицом новой угрозы – смертельных атак экстремистов из числа собственных молодых граждан. Причем эта беда обрушилась не только на горячие точки планеты, но и на самые развитые, спокойные, благополучные страны. Один за другим последовали кровавые теракты в Норвегии, сокрушительные молодежные бунты в Великобритании, массовые поджоги машин в Германии, которые продолжаются и сегодня.

К сожалению, замечает Лукашенко, волна насилия докатились и до Беларуси. Речь о трагедии в минском метро.

Александр Лукашенко:

Причастные к этому и еще нескольким взрывам в Витебске и Минске преступники совершали свои зверства ради забавы, самоутверждения, желания урвать минуту скандальной славы. А ведь эти нелюди выросли среди нас. Почему же никто из тех, кто жил и трудился рядом, не смог вовремя распознать и пресечь зло? Скажите, такие ассоциальные типы – единичный случай, исключение из правил? Пусть даже так. Но ведь есть и другие тревожные факты.

Мы наблюдаем, как нашу молодежь втягивают в противоправную антиобщественную деятельность. Поставлено самое дорогое на карту – существование суверенного и независимого государства.

Я, конечно, понимаю, никто и никогда не позволит государству в центре Европы ходить в белых перчатках и радоваться жизни. Конечно, будут атаковать и слева, и справа – уж слишком лакомый кусок и в материльном, и в геостратегическом отношении – наша страна, наша Беларусь. Я к этому готов, наверное, и люди наши готовы. Но для этого нужна сплоченность. Наша сила в единстве.

Погромы с оружием в руках будут незамедлительно пресекаться. Президент признает борьбу в открытой дискуссии, за круглым столом. Такой разговор он предлагает белорусским партнерам.

Александр Лукашенко:

Я предложил и Европейскому Союзу, хотел бы предложить и Российской Федерации, другим европейским и международным структурам: направляйте своих представителей для участия в этом круглом столе. Пусть они заодно посмотрят, кто у нас чего стоит, какие идеи выдвигает, какие цели перед собой ставит. Мы абсолютно открыты и готовы дать им такую возможность, но путь через санкции, давленние на наше государство – это путь бесперспективный.

Неслучайно эти непростые темы глава государства затрагивает в разговоре с педагогической элитой Беларуси. К мнению этих авторитетных людей прислушиваются многие.

Президент констатирует: лимит реформ в образовании Беларуси исчерпан. Все лучшее от советского периода сохранили. Плюс к этому перешли на 11 летнее обучение, двухступенчатое высшее, внедрили централизованное тестирование.

Александр Лукашенко:

Главные цели сегодня – повышение качества образования, обновление его содержания на основе современных научных знаний, рост эффективности работы учебных заведений и каждого педагога. Образовательная система – жизненно важная составляющая общественного организма, от которой зависит его социальное здоровье. Она должна чутко и гибко реагировать на вызовы времени, предупреждать развитие негативных тенденций в молодежной среде.

Важный вопрос – развитие национальной системы образования. От сада до вуза. Начал президент с азов. В отличие от многих стран Европы, белорусская система дошкольного воспитания гарантирует и уход, и подготовку к школе. 90% детей посещают сады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Острая проблема – нехватка мест в детских садах в районах новостроек. Причем дефицит зачастую возникает по вине и чиновников, и строителей. Эту проблему нужно решать, обеспечивая ввод в строй с каждым новым жилым микрорайоном необходимой социальной инфраструкты, включая детский сад.

Школа – громадная сила, говорит президент, который сам имеет опыт преподавания. Социальная успешность вчерашнего школьника – вот критерий эффективности.

Александр Лукашенко:

Преподаванию информатики, иностранных языков, физической культуры следует придать премущественно прикладной характер.

Сейчас Министерством образования проводится эксперимент по внедрению в учебный процесс планшетов, нетбуков. Предупреждаю: это не должен быть эксперимент с заранее запрограмированным результатом. Это не должно быть подстраивание под моду: каждому – нетбук, каждому – компьютер под мышку. Иди – учись. Это стоит денег. И смотрите, чтобы мы не влипли в какую-нибудь коррупцию, договорившись с каким-то одним производителем по поводу этих компьютеров. Если уже мы идем на это, то это должно быть честно, открыто и лучшее по качеству, что должно быть в наших школах.

Глава государства требует безотлагательно исключить «бумаготворчесто». Избавить педагогов от ненужной писанины.

Александр Лукашенко:

Необходимо разработать единый межведомственный реестр документооборота и перевод его в электронную форму. Административное вмешательство других ведомств в деятельность образовательных учреждений должно быть минимальным. И я вас в очередной раз прошу на местах, в школах, руководителей РАЙОНО, инспекторов, директоров, заместителей: не тераризируйте преподавателей, учителей. Дайте им возможность преподавать так, как они считают нужным, согласно плану, и не заставляйте их, упаси вас Господь, писать планы, как кому-то хочется.

В высшем образовании не без перекосов: падение конкурса, снижение уровня абитуриентов. Жизнь требует перестройки подготовки студентов.

Александр Лукашенко:

Нам нужны инженеры, врачи, агрономы, а также специалисты естественно-научного профиля. В то же время нужно сокращать набор на маловостребованные специальности. Кадры, которых в избытке штампуют все, кому не лень: и государственные, и частные вузы.

В первую очередь необходимо провести работу по уменьшению на одну четверть сроков получения высшего образования за счет, прежде всего, сокращения непрофильных дисциплин либо количества часов на их изучение.

За образование детей Лукашенко не снимает ответственности и с семьи. Тем более, что государство всегда готово подставить плечо.

Александр Лукашенко:

Как бы не было трудно государству, многосемейных детей, детей вообще мы будем поддерживать.

Уже напоследок речь зашла о роли учителя. Сегодня он стоит во главе угла любой ступени образования. Что называется, живой пример для своего ученика.

Поручение Правителству – разработать механизм стимулирования педагогов.

Александр Лукашенко:

Правительству надо определить порядок создания специальных фондов ректоров и директоров учебных заведений, из которых они могли бы поощрять самых лучших, активных сотрудников. Демократично, с учетом педагогических Советов, еще каких-то Советов, но не единолично.

Напоследок президент поздравил педагогов с Новым годом – учебным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это был хоть порой и резкий, но полезный разговор, откровенно говорит президент. Ведь проблемы называют, чтобы их решать.