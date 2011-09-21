Лукашенко: В буртах половина картофеля у нас гнила, капусту хранили черт знает как

Глава государства также посмотрел, как оборудованы картофеле- и овощехранилища, оценил возможности уникальной экспериментальной лаборатории Института плодоводства Академии наук Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо максимально полно сохранить весь собранный урожай. По его словам, в стране множество пустующих помещений, которые можно и необходимо задействовать под хранение плодоовощной продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не первый раз поднимаем вопрос по хранению. По-крестьянски говоря, зачем производить, если все сгниет в буртах. Или отход был на половину. Это мы считали, что 25-30%. Ничего подобного – мы половину теряли. В буртах половина картофеля у нас гнила. Капусту хранили черт знает как. Осенью палец в этот кочан засунешь – гнилье.

Поэтому вопрос был в прошлом году жестко поставлен – произвели, производить научились, совершенствуемся, теперь надо хранить. Это не новая постановка вопрос, а еще с советских времен мы талдычили, что надо хранение. В прошлом году было принято железное решение: мы по требованию и настоянию Батуры отступили от этого и сказали, что в этом году в буртах ничего не храним, никакой картошки, никакой моркови. Все должно храниться таким образом. Это идеология.

Материальная вещь состоит в том, что нам надо выжать максимум из Минска, областей и других городов. Таких помещений, как здесь, и намного лучше, в Минске, Могилеве, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске море. Их надо утеплить, как здесь сделано. Это же приспособленное здание. Второй год хранится, 5% отходов. Таких море у нас помещений, и их надо приспособить и забить, по-крестьянски говоря, продукцией. И мы в любое время года можем продавать по высоким ценам продукцию. И свой народ кормить. Вот и вся идеология.