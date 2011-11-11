Лукашенко: В будущем году главное внимание необходимо уделить практическому обучению войск современному способу ведения вооруженной борьбы

Об этом заявил президент Беларуси во время доклада министра обороны Юрия Жадобина о результатах деятельности Вооруженных Сил в этом году.

Александр Лукашенко отметил, что армия – это главный фактор стратегического сдерживания не только внешних угроз, но и гарант стабильности в государстве. В Беларуси четко обозначены приоритеты внешней политики, которая должна оставаться многовекторной и направленной на обеспечение мира и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

События текущего года еще раз доказали, что отдельные сверхдержавы по-прежнему ставят принцип военной силы во главу своей политики. Это особенно тревожит сейчас, на фоне мирового финансового кризиса. Поэтому наша задача очевидна: ни в коей мере не допустить снижения своей военной безопасности.

Сегодня уже можно говорить о результативных мерах, предпринятых в данном направлении. Они позволяют качественно готовить войска, формировать современный облик белорусской армии, последовательно реализуется концепция национальной безопасности, план. Не все здесь, конечно, гладко. Но решаемо.

Результативно осуществляется совместное с Россией военно-техническое сотрудничество, направленное на повышение оборонного потенциала Союзного государства в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Успешно завершилось важнейшее мероприятие подготовки Вооруженных Сил двух государств – совместные оперативные учения «Щит Союза-2011». Но развитие Вооруженных Сил – непрерывный процесс. Именно поэтому мы постоянно сверяем выбранное направление военного строительства с вызовами и потенциальными угрозами безопасности. Мы определяем наиболее целесообразные пути дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

В будущем году главное внимание необходимо уделить практическому обучению войск современному способу ведения вооруженной борьбы. Военная наука, образование должны сосредоточить усилия на определении наиболее рациональных механизмов поддержания боевой готовности войск и проработки перспективных форм и способов ведения военных действий.