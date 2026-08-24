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Лукашенко уверен, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество

24 августа 2026 05:44
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Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 «Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память об общих победах и тяжелых испытаниях», – говорится в поздравлении.

Лукашенко уверен, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество-2

«Несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья.

# Александр Лукашенко # Украина

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