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Лукашенко: укрепление партнёрства Беларуси и ОАЭ принесёт ощутимые плоды народам обоих государств

02 декабря 2025 07:26
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов с национальным праздником – Днем создания федерации. Глава государства отметил, что теплые отношения Беларуси и ОАЭ базируются на принципах уважения и доброжелательности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: укрепление партнёрства Беларуси и ОАЭ принесёт ощутимые плоды народам обоих государств-2

«Уверен, что укрепление нашего партнерства, основанное на дружбе и общности целей, будет содействовать открытию новых горизонтов взаимодействия и принесет ощутимые плоды народам обоих государств», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Поздравительные послания от главы белорусского государства направлены также вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Дубая и наследному принцу, председателю исполнительного совета Абу-Даби. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь высоко ценит конструктивные отношения с Эмиратами и полностью нацелена на практическую реализацию всех достигнутых договоренностей и расширение новых направлений сотрудничества, которые соответствуют интересам обоих государств.

# Александр Лукашенко # Беларусь-ОАЭ

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