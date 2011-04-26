Лукашенко – ученым про радиацию: Не в хозрасчете дело, а вашей гражданской позиции

Рабочая поездка президента Беларуси в пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС регионы продолжается. Второй день начался с посещения отселенной деревни Дёрновичи, которая расположена на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был образован на месте 92 деревень, отселенных после аварии. Одна из таких деревень – это деревня Дёрновичи, которую посетил Президент. Когда-то здесь проживали 732 человека. Сегодня это зона отчуждения, как и весь заповедник. Вход сюда строжайше запрещен.

Конечно, уровень радиации высок. Но здесь активно ведется научная работа. По поручению главы государства была создана экспериментальная база. Здесь ферма, сад, производственные участки деревообработки, есть 700 га сельхозугодий. Здесь ученые опробуют различные методики восстановления земель, выращивают различные культуры с тем, чтобы проверить, как они накапливают радионуклиды. Этот опыт затем передается белорусским аграриям. Такими совместными усилиями удалось добиться хороших результатов и получать нормативно чистую продукцию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко потребовал от белорусских ученых объективности в решении вопросов, связанных с реабилитацией загрязненных земель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня просьба к ученым одна – мы должны быть беспристрастными и объективными. Нельзя – нельзя, можно – можно. Не знаете – скажите, что не знаете. Нам нужна абсолютно реальная картина в этом. И даже не в хозрасчете дело, а вашей гражданской позиции. Потому что мы прислушиваемся к вашему мнению.

Пролетая над районами Гомельской области, Александр Лукашенко увидел, как идут сельхозработы и возделаны поля. Президент похвалил аграриев за высокую культуру земледелия.

Александр Лукашенко:

Надо вести губернаторов и показывать, как надо выполнять поручения Президента и работать на полях. Если прошла мелиорация, значит видно, что это мелиорация. Если припахивать сказано то, что бросили когда-то, значит это припахивается. Вот это видно.

Александр Лукашенко побывает на территории 30-километровой зоны отчуждения в Наровлянском районе