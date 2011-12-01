Лукашенко – творческой молодёжи: Государство готово дать вам в руки удочку, а уж ловить на нее рыбу вы должны сами

Новости Беларуси, Минск. На встрече с представителями творческой молодёжи Александр Лукашенко напомнил, что полтора десятка лет назад, когда создавался фонд Президента по поддержке талантливой молодежи, некоторые сомневались, будет ли от этого толк.

Сейчас в Беларуси создана целая инфраструктура работы с одаренными детьми и молодежью. Работы молодых талантов также это подтверждают. Глава государства сегодня посетил выставку в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, глава государства предостерег творческую молодежь от иждивенческих настроений. Развивать спонсорство и меценатство в сфере культуры. Ведь зачастую артисты просят у государства помощи, в то время как в стране есть немало продюсерских центров и Молодежный театр эстрады. Александр Лукашенко поручил принципиальнейшим образом заняться контролем деятельности этих структур.

Кроме того, президент обратился к присутствующим на встрече руководителям и ректорам по вопросу создания надлежащих условий для обучения и проживания студентов. Потребовал серьезно подойти к проблеме обеспечения учебных заведений музыкальными инструментами и творческими мастерскими. Президент призвал творческую молодежь искать свое место в искусстве, при этом не боясь экспериментов, творить в интересах своего народа.

Александр Лукашенко:

Глядя на вас, любой может убедиться: если ты талантлив, упорен, верен своей мечте, то обязательно добьешься успеха. Мы и впредь таких людей не оставим без поддержки.

Но хочу предостеречь вас от иждивенческих настроений. Сегодня в культуре кроме творческих способностей еще нужна инициатива, энергия и предприимчивость. Вы хотите жить «как в Европе» — цитируя многих — неплохо, тогда придется научиться работать по-европейски, где слагаемыми успеха являются как художественные достоинства произведений, так и грамотный менеджмент. А вот с этим аспектом у нас еще далеко не все на должном уровне. Поэтому считаю, что нам надо создать необходимые условия для развития государственно-частного партнерства, спонсорства и меценатства. Внедрить проектный подход к финансированию культуры, поощряя не просто деятельность творческих коллективов, а именно создание ими качественного, востребованного продукта. Образно говоря, государство готово дать вам в руки удочку, а уж ловить на нее рыбу вы должны сами. Нужно повышать востребованность всей белорусской культуры в стране и за рубежом.