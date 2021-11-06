Прямой эфир

Лукашенко: творчая інтэлігенцыя. Говорят, в Германии кто-то выступает. В кабаках, а не в театре Янки Купалы

06 ноября 2021 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктория Ходосок, корреспондент:
Кто свой, а кто чужой, и даже в медицинской среде, наглядно показал прошлый год.  

Лукашенко: творчая інтэлігенцыя. Говорят, в Германии кто-то выступает. В кабаках, а не в театре Янки Купалы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, были грязные халаты. Не столько халаты, сколько подъезжали и показывали, что врачи не такие. Да, были среди образования не те люди. Но это совсем не то, что было у нас сярод творчай інтэлігенцыі. Так называемая творчая інтэлігенцыя, которая должна быть лицом, образцом страны и вести за собой все общество. Вот там у нас проблемы были, они еще в некоторых местах и остались. Ну, мы им дали свободу. Вы хотели, идите. Вот, говорят, в Германии кто-то выступает и так далее. Выступайте, но мы знаем, что они в кабаках выступают, а не в Янки Купалы театре. Вся проблема врачей, учителей, которые постились там, состоит не в том, что они имели свою точку зрения. Ради бога, я знаю с первых выборов: 10 % минимум всегда имели свою точку зрения и не голосовали за меня. Я это нормально воспринимаю. Вся проблема в том, что они не должны были вываливать на улицу и «3 %» кричать. Все же понимали, что не 3 %. Чего вы вывалили на улицу? Вы же будьте лицом нации. Вы же ведите себя достойно.  

«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону (здесь подробнее).  

# Акции протеста # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о медобразовании: «Ты хочешь куда-то уехать, оплати нам стоимость того, что мы тебя учили, и езжай»
06 ноября 2021 16:36

Лукашенко о медобразовании: «Ты хочешь куда-то уехать, оплати нам стоимость того, что мы тебя учили, и езжай»

«У меня все работают на ставку». Как решили проблему нехватки медицинских кадров в Орше
06 ноября 2021 16:30

«У меня все работают на ставку». Как решили проблему нехватки медицинских кадров в Орше

Пустовой: «Вбивайте клин в отношения Минска и Москвы. Сколько угодно. Вы не только далеки от своего народа, вы дезориентированы»
06 ноября 2021 15:54

Пустовой: «Вбивайте клин в отношения Минска и Москвы. Сколько угодно. Вы не только далеки от своего народа, вы дезориентированы»