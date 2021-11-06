Лукашенко: творчая інтэлігенцыя. Говорят, в Германии кто-то выступает. В кабаках, а не в театре Янки Купалы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, были грязные халаты. Не столько халаты, сколько подъезжали и показывали, что врачи не такие. Да, были среди образования не те люди. Но это совсем не то, что было у нас сярод творчай інтэлігенцыі. Так называемая творчая інтэлігенцыя, которая должна быть лицом, образцом страны и вести за собой все общество. Вот там у нас проблемы были, они еще в некоторых местах и остались. Ну, мы им дали свободу. Вы хотели, идите. Вот, говорят, в Германии кто-то выступает и так далее. Выступайте, но мы знаем, что они в кабаках выступают, а не в Янки Купалы театре. Вся проблема врачей, учителей, которые постились там, состоит не в том, что они имели свою точку зрения. Ради бога, я знаю с первых выборов: 10 % минимум всегда имели свою точку зрения и не голосовали за меня. Я это нормально воспринимаю. Вся проблема в том, что они не должны были вываливать на улицу и «3 %» кричать. Все же понимали, что не 3 %. Чего вы вывалили на улицу? Вы же будьте лицом нации. Вы же ведите себя достойно.

«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону (здесь подробнее).