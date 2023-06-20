Лукашенко: США раскололи Европу, лишили её суверенитета

Американцы раскололи Европу и пытаются ее приструнить. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 июня, на встрече с главами МИД стран-членов ОДКБ, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что со стороны европейцев сыплются упреки, что в Беларуси суверенитет теряют. «Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли», – сказал Лукашенко. Глава государства задался вопросом, как можно относиться к тому, что там отказались от дешевых российских энергоносителей и берут в три-пять раз дороже. «Это что такое?» – спросил Президент.

Наклонили, в нужное место шило вставили. Осталось совсем недолго, чтобы они рухнули и валялись на земле. И там еще кого-то упрекают в потере суверенитета, обозначил Лукашенко. По словам белорусского лидера, в глобальном масштабе наблюдается жестокая битва, которая неизвестно чем закончится.