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Лукашенко: США раскололи Европу, лишили её суверенитета

20 июня 2023 08:41
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Американцы раскололи Европу и пытаются ее приструнить. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 июня, на встрече с главами МИД стран-членов ОДКБ, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что со стороны европейцев сыплются упреки, что в Беларуси суверенитет теряют. «Да господь с вами! Вы давно его уже потеряли», – сказал Лукашенко. Глава государства задался вопросом, как можно относиться к тому, что там отказались от дешевых российских энергоносителей и берут в три-пять раз дороже. «Это что такое?» – спросил Президент.

Наклонили, в нужное место шило вставили. Осталось совсем недолго, чтобы они рухнули и валялись на земле. И там еще кого-то упрекают в потере суверенитета, обозначил Лукашенко. По словам белорусского лидера, в глобальном масштабе наблюдается жестокая битва, которая неизвестно чем закончится.

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко

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