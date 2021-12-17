Лукашенко: «Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек»

Новости Беларуси. Людей нужно проверять на конкретных делах, а не наказывать за личную точку зрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 16 декабря напомнил представителям власти Президент во время совещания во Дворце Независимости.
В сложившейся ситуации беспрецедентного давления на нашу страну в попытке накалить ситуацию перед референдумом и разделить белорусов важно помнить, что успешное преодоление всех препонов в том числе будет зависеть от того, насколько слаженно сработает госсистема. И не давать оппонентам лишних поводов для спекуляции. Александр Лукашенко призывает во всех сферах – от экономической до правоохранительной – сосредоточиться на главном и не перегибать. Только так можно сохранить баланс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то «наверху», в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них – зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять их на конкретных делах. Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти, которые в стране существуют.
Самое время сосредоточиться на работе экономического блока. Новые санкции ожидаемо будут иметь определенный негативный эффект, но в наших силах минимизировать их влияние и предложить ответные меры. Беларусь вводит эмбарго на ввоз некоторых категорий товаров из недружественных стран. И дело здесь не в желании отомстить. Кроме того, важно, чтобы введенные ограничения не задевали интересы белорусов. Это основное требование Александра Лукашенко.
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