Лукашенко: «Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек»

В сложившейся ситуации беспрецедентного давления на нашу страну в попытке накалить ситуацию перед референдумом и разделить белорусов важно помнить, что успешное преодоление всех препонов в том числе будет зависеть от того, насколько слаженно сработает госсистема. И не давать оппонентам лишних поводов для спекуляции. Александр Лукашенко призывает во всех сферах – от экономической до правоохранительной – сосредоточиться на главном и не перегибать. Только так можно сохранить баланс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то «наверху», в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них – зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться. Надо заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять их на конкретных делах. Спуску никому не должно быть – кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти, которые в стране существуют.