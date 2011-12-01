Лукашенко считает необходимым развивать спонсорство и меценатство в сфере культуры и вместе с тем предостерегает от иждивенческих настроений

Новости Беларуси, Минск. Государство и впредь будет поддерживать талантливую творческую молодежь. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с представителями молодого поколения.

Выставку идей в Национальной библиотеке организовали специально, чтобы показать на что способны молодые творцы. Дизайнер Настя готовится к презентации своего проекта. Дизайн городского электромобиля – в таких можно развозить, например, пиццу.

Это концепция: чтобы внедрить, нужно, конечно, немало времени.

Анастасия Пасканная, дизайнер:

Мы стараемся, мы не сидим на месте, приносим свои работы, разработки, активно стараемся, чтобы обратили на это внимание. Безусловно, со стороны многих предприятий это внимание есть.

Будущие архитекторы из технического университета не стали дожидаться диплома и придумали энергосберегающий дом для агрогородка.

В таком можно сэкономить треть тепла.

Марина Еркович, архитектор:

Каркас этого дома деревянный с использованием эффективных утеплителей. Толщина стены становится меньше по сравнению, например, с кирпичным домом, а теплопотеря этого дома значительно меньше.

Блиц-экскурсию по выставке идей провели для главы государства.

Свои работы президенту представляют модельеры, музыканты, художники.

Это только маленький пример работ молодых и креативных людей. Именно такие собрались в круглом зале Национальной библиотеки. Многих Александр Лукашенко хорошо знает. Еще лучше – их победы. И сегодня президент замечает, что не зря выступил когда-то с идеей создать Фонд поддержки талантливой молодежи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Полтора десятка лет назад, когда создавался фонд, кое-кто сомневался, будет ли от этого толк. И сегодня, глядя на вас, можно сказать, что средства, вложенные в самое драгоценное достояние – ум и талант – не пропали даром. Я сужу по той выставке, фрагментам вашего творчества, которые я имел возможность наблюдать сегодня.

Лауреатами и стипендиатами фонда стали почти 2 тысячи молодых людей. Мы вырастили новое поколение творческой интеллигенции, тех, кому можно доверить приумножение потенциала отечественной культуры.

Информация о способной молодежи хранится «в банке данных» – там почти полторы тысячи фамилий и больше сотни коллективов. Для них предусмотрены специальные стипендии и премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще, воспитание талантов в Беларуси – не от случая к случаю, а уже давно система. От дошкольных центров до вузов и заведений культуры.

Дмитрий Залесский, руководитель театра современной хореографии:

Хотел искренне поблагодарить Вас за то, что в нашей стране сохранилась система внешкольного образования.

Александр Лукашенко:

Это важно. Там мы увидим эти звездочки.

В школе это даже обязательно: можешь ты или не можешь, но ты проявишься. Тебя все равно привлекут туда, куда надо и не надо, но ты покажешь свои способности. Поэтому мы не разрушили это.

Молодежная аудитория – аудитория непростая. Максимализм во многом, творчество во всем плюс капля дерзости.

Влада Бережная, музыкант:

Творческие люди не направлены на само творчество. И хорошо, когда есть поддержка, когда есть кто-то, кто организовывает, например, концерты, какие-то гастрольные туры. Чтобы творческий человек не задумывался о том, как афиши сделать.

Ксения Ситник, певица:

Если бы поддержки не было, было бы гораздо сложнее.

Главу государства благодарили за поддержку, но еще больше ставили перед президентом вопросов. Что нужно молодой творческой интеллигенции.

Владислав Плиговка, музыкант:

Еще я думаю, что часть проблем нашей культуры сегодня заключается в том, что недостаточно работы проводится в области развития музыкального менеджмента. Наши классические музыканты очень мало продвигаются за рубежом.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Вы вельмі важную паднялі тэму, і мы ўдзячны за тое, што ёсць вашае даручэнне вырашыць пытанне забеспячэння музычнымі інструментамі школ мастацтваў і устаноў культуры. Ізнос інструментаў практычна скаладае 100%. Па ініцыятыве Міністэрства у праграмме «Культура Беларусі», у радавай праграме да 2015 года, Аблвыканкамам прадугледжаны сродкі на замену інструментаў. На жаль, гэта палажэнне практычна не выконваецца. Гэту праблему трэба вырашаць.

Складаная сітуацыя з забеспячэннем месцаў у інтэрнаце для студэнтаў вну і сярэдне-спецыяльных устаноў культуры. Мы хадайнічаем аб выдзяленні магчамый колькасці месцаў у студэнцкай вёсцы і вырашэнні гэтай праблемы ў рэгіёнах.

Александр Лукашенко:

Что касается общежития для студентов, вы же такие же студенты, как и все. Поэтому, я думаю, нам надо иметь в виду этот вопрос. Какая там пропорция и прочее. Но, конечно, им надо предоставить возможность.

Александр Лукашенко внимательно слушает. Говорили о том, что неплохо бы создать информационный центр для начинающих артистов, о возможных налоговых льготах для меценатов из бизнеса, о том, что не хватает режиссерских лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Просьбы глава государства не отклоняет, но сразу же предостерегает от иждивенческих настроений.

Александр Лукашенко:

Глядя на вас, любой может убедиться: если ты талантлив, упорен, верен своей мечте, то обязательно добьешься успеха. Мы и впредь таких людей не оставим без поддержки.

Но хочу предостеречь вас от иждивенческих настроений. Сегодня в культуре кроме творческих способностей еще нужна инициатива, энергия и предприимчивость. Вы хотите жить «как в Европе» — цитируя многих — неплохо, тогда придется научиться работать по-европейски, где слагаемыми успеха являются как художественные достоинства произведений, так и грамотный менеджмент.

Образно говоря, государство готово дать вам в руки удочку, а уж ловить на нее рыбу вы должны сами. Нужно повышать востребованность всей белорусской культуры в стране и за рубежом.

Поддерживать готовы, но только тех, кто действительно трудится на результат. Этот год станет переломным в культуре. Рассчитывать можно не на «огульную поддержку», а на точечную помощь. Особенно новых интересных проектов. Ведь зачастую искусство утрачивает моральные ориентиры.

Александр Лукашенко:

К сожалению, сегодня искусство стало постепенно утрачивать моральные ориентиры. Кто-то бросается на приманку низкопробной массовой культуры, смакует аморальные поступки и даже преступления, называя это «новым словом в искусстве».

Еще более неприглядными являются попытки некоторых «незалежных творчых дзеячаў», а если быть более точным, дельцов от культуры, смешивать искусство с политикой, добиваться дешевой популярности, оскорбляя собственную страну и народ. Верю, что никто из вас никогда не поступится совестью. И, вообще, это норма, концептуальная основа моей политики как президента: я никогда интеллигенцию, прежде всего творческую, писателей, художников, не ориентировал на то, чтобы они писали в угоду власти.

Общение длилось больше трех часов. Каждый хотел рассказать о себе и своем творчестве. Скрипачка Влада Бережная сыграла на скрипке Гварнелии – инструменту больше 300 лет.

Анна Хитрик из Купаловского пригласила президента на новый спектакль. Он обещал подумать, дабы не внести в театральную среду конкурентную смуту.