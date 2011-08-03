Лукашенко: Разбрасываться деньгами нельзя. Их никто не печатает сегодня

Об этом заявил президент Республики Беларусь в ходе рабочей поездки по Могилевской области. Президент отмечает: темпы модернизации сельского хозяйства останавливать нельзя, а Горки, которые в 2012 году примут «Дажынкі», должны быть для всей страны примером не только развитой инфраструктуры, но и образцом ведения сельского хозяйства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо Горки подтягивать до уровня Шкловского района, хотя и там проблем, в отдельных местах, хватает. Скорее всего, в будущем году в Горках будут «Дажынкі», здесь будут сконцентрированы определенные финансовые ресурсы. В связи с тем, что будут проходить «Дажынкі», нам надо предусмотреть не только благоустройство улиц и домов, но и сделать по каждому направлению что-то капитальное.

По земле программа есть. И это хорошая программа. Пять тысяч для района за два года – это хорошие темпы. В этом плане нам нужно посмотреть и ресурсы, и по земле, и по фермам, довести до ума и социальные объекты, и город. На этом надо концентрировать внимание.

Излишествами заниматься не надо. Лучше вложить в землю – она даст отдачу.

Цель моей поездки – уже сейчас начать подготовку к этому мероприятию, но не сверху, а от земли.

Эти деньги надо сегодня изыскивать. Разбрасываться деньгами нельзя. Их никто не печатает сегодня. О тех темпах и объемах финансирования, которые были, надо однозначно забыть. Но задачи остаются. Поэтому за меньшую цену надо делать то, что наметили. Это тоже принципиально и концептуально. Другого нам не дано. Остановимся – значит погубим все то, что начали семь лет назад.