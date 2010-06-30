Лукашенко рассказал американцам о сотрудничестве Беларуси с Китаем

29 июня президент Беларуси рассказал американскому журналисту CNN Мэттью Чансу о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси с Китаем.

Александр Лукашенко назвал Китай серьезным партнером и очень большим другом Беларуси. «Мы с ними выстраиваем 20 лет отношения — у нас очень хорошие отношения. И в последнее время им очень благодарен — китайцы пришли нам на помощь и открыли кредитные линии, до 20 миллиардов в целом, для развития нашей экономики. Китайцы строят здесь активно свои предприятия — они через нас идут в Европу», - сказал Президент.

Напомним, речь о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси с Китаем шла и на совещании у Президента 25 июня. Потенциал сотрудничества с Китаем масштабный: от создания совместных производств, до инвестиций в строительство, скажем, перерабатывающих заводов, или в модернизацию теплоэлектростанций. Всего белорусского-китайских проектов в разных сферах экономики в работе сейчас 89. К примеру, идёт реконструкция ТЭЦ-2. Туда вложено более 43 миллионов долларов. Уже идут поставки новейшего оборудования и на пятую теплоэлектростанцию. Именно такие инвестпроекты, энергетические, Президент назвал первоочередными. Хотя немало интересного предлагается, к примеру, и в строительстве дорог, и в модернизации аэропорта Минска, и в создании центров безопасности.

В телекомпании CNN работают более 35 зарубежных бюро и свыше 4 тысяч журналистов. Материалы CNN смотрят в 200 странах мира.