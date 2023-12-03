Прямой эфир

Лукашенко: работники «Гродно Азота» держат на высоте марку своего предприятия и в Беларуси, и за рубежом

03 декабря 2023 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Беларуси «Гродно Азот» сегодня, 3 декабря, отмечает 60-летие основания. Именно столько прошло с момента получения первой продукции на Белорусском азотно-туковом заводе, возведение которого являлось всесоюзной ударной стройкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: работники «Гродно Азота» держат на высоте марку своего предприятия и в Беларуси, и за рубежом-1

Теперь внедрение передовых технологий, постоянная модернизация производства позволяют гродненскому флагману динамично развиваться и покорять новые вершины. Вот такая она – химия успеха.

Работников и ветеранов открытого акционерного общества «Гродно Азот» с 60-летием предприятия поздравил Президент Беларуси.

Лукашенко: работники «Гродно Азота» держат на высоте марку своего предприятия и в Беларуси, и за рубежом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отрадно, что заводчане до сих пор держат на высоте марку своего предприятия и на территории нашей республики, и за рубежом. Модернизация производства и внедрение современных технологий позволяют полностью удовлетворять потребности агропромышленного комплекса в азотных удобрениях и предлагают химической отрасли страны необходимую ей продукцию. Уверен в том, что славные трудовые традиции, целеустремленность и профессионализм многотысячного коллектива предприятия послужат основой для новых успехов на благо Беларуси и ее народа.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За полученные гололёдные травмы можно потребовать компенсацию – важно зафиксировать несчастный случай
03 декабря 2023 08:41

За полученные гололёдные травмы можно потребовать компенсацию – важно зафиксировать несчастный случай

Приметы на декабрь. Во что верили наши предки?
03 декабря 2023 08:00

Приметы на декабрь. Во что верили наши предки?

Из-за сильных снегопадов в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
03 декабря 2023 07:55

Из-за сильных снегопадов в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности