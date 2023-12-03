Лукашенко: работники «Гродно Азота» держат на высоте марку своего предприятия и в Беларуси, и за рубежом

Новости Беларуси. Крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Беларуси «Гродно Азот» сегодня, 3 декабря, отмечает 60-летие основания. Именно столько прошло с момента получения первой продукции на Белорусском азотно-туковом заводе, возведение которого являлось всесоюзной ударной стройкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрадно, что заводчане до сих пор держат на высоте марку своего предприятия и на территории нашей республики, и за рубежом. Модернизация производства и внедрение современных технологий позволяют полностью удовлетворять потребности агропромышленного комплекса в азотных удобрениях и предлагают химической отрасли страны необходимую ей продукцию. Уверен в том, что славные трудовые традиции, целеустремленность и профессионализм многотысячного коллектива предприятия послужат основой для новых успехов на благо Беларуси и ее народа.