Лукашенко: промышленная кооперация – это основа развития взаимоотношений между Беларусью и Россией

Свердловская область для нашей страны в этом смысле остается давним и стратегически значимым партнером среди российских регионов. И цифры это подтверждают – за последние несколько лет экономические связи заметно укрепились. Если в 2021-м объем взаимной торговли составлял около 500 миллионов долларов, то сейчас он приблизился уже к 930 миллионам. И это не предел. Стороны видят серьезную перспективу не только в росте поставок, но и в более глубокой кооперации в промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Промышленная кооперация – это основа, будущее нашего развития, взаимоотношений между Беларусью и Россией. Мы готовы расширять это сотрудничество. Есть хорошие примеры, допустим, БЕЛАЗа и «Пневмостроймашины», и другие направления по продукции нашей. Когда западные компании, американские и другие ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. В этом направлении мы также готовы работать. Много продукции, которая нужна России. И эти направления в России не развивались, имею в виду Единый народнохозяйственный комплекс Советского Союза. Допустим, как оптика, электроника и другое. Мы это все сохранили и, более того, на нужный уровень подняли. Мы немало поставляем этой продукции в Российскую Федерацию. Если вам это нужно будет – присмотритесь внимательно, мы готовы не просто к поставкам, но и созданиям совместных предприятий здесь и у вас для того, чтобы развивать эти направления.

Эти так называемые санкции показали нам, что надо ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю о ВПК, который получил у вас очень серьезное развитие. А это в свою очередь и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно. В то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям.

Новые экономические условия дали Беларуси и России дополнительные возможности для развития и укрепления союзной экономики. Главное – вовремя и грамотно использовать этот потенциал.