Лукашенко принял посла Беларуси в России Крутого с докладом

Один из вопросов касался поставок наших товаров на российский рынок. Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию. Указ об этом должен быть подписан в ближайшее время, возглавит комиссию Дмитрий Крутой. Еще одной темой стала повестка предстоящей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как анонсировал глава государства, она состоится буквально через полторы недели.