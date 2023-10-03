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Лукашенко принял посла Беларуси в России Крутого с докладом

03 октября 2023 10:45
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Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принял посла Беларуси в России Крутого с докладом-1

Один из вопросов касался поставок наших товаров на российский рынок. Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию. Указ об этом должен быть подписан в ближайшее время, возглавит комиссию Дмитрий Крутой. Еще одной темой стала повестка предстоящей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как анонсировал глава государства, она состоится буквально через полторы недели.

# Экспорт # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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