Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске
По традиции в такой значимый день для нашей страны, 9 Мая, глава государства примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью. Мероприятие запланировано на вторую половину дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого Александр Лукашенко поприсутствует на военном параде на Красной площади и примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за теплый прием – подробности.
Белорусский лидер находится с визитом в России. В Москве накануне прошел юбилейный саммит ЕАЭС в двух форматах: узком и расширенном. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил ряд ключевых направлений, в которых евразийское объединение уже преуспело и которые предстоит еще плотно проработать.
В качестве примера белорусский лидер привел нерасторопность союзников в промышленной кооперации. Тем более что в 2023 году были приняты фундаментальные решения для финансовой поддержки данного направления. Но, несмотря на серьезный шаг, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается.