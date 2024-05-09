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Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске

09 мая 2024 05:37
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По традиции в такой значимый день для нашей страны, 9 Мая, глава государства примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске и выступит с речью. Мероприятие запланировано на вторую половину дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске-1

До этого Александр Лукашенко поприсутствует на военном параде на Красной площади и примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за теплый прием – подробности.

Белорусский лидер находится с визитом в России. В Москве накануне прошел юбилейный саммит ЕАЭС в двух форматах: узком и расширенном. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначил ряд ключевых направлений, в которых евразийское объединение уже преуспело и которые предстоит еще плотно проработать.

Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске-4

В качестве примера белорусский лидер привел нерасторопность союзников в промышленной кооперации. Тем более что в 2023 году были приняты фундаментальные решения для финансовой поддержки данного направления. Но, несмотря на серьезный шаг, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается.

# День Победы # общество # Александр Лукашенко

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