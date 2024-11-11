Лукашенко примет участие в климатическом саммите в Баку

Как преодолеть противоречия, выйти на траекторию по-настоящему устойчивого развития – о взаимовыгодном сотрудничестве, объединении усилий стран для выживания и процветания всего человечества будут говорить на климатическом саммите. Форум начинает работу сегодня, 11 ноября, в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашение лично принять участие в мероприятии ранее принял Александр Лукашенко. Свое намерение Президент подтвердил в начале октября – в ходе встречи с премьером Азербайджана.