Лукашенко примет участие в климатическом саммите в Баку

Как преодолеть противоречия, выйти на траекторию по-настоящему устойчивого развития – о взаимовыгодном сотрудничестве, объединении усилий стран для выживания и процветания всего человечества будут говорить на климатическом саммите. Форум начинает работу сегодня, 11 ноября, в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашение лично принять участие в мероприятии ранее принял Александр Лукашенко. Свое намерение Президент подтвердил в начале октября – в ходе встречи с премьером Азербайджана.
Тогда в Минске говорили о межгосударственных отношениях, дорожной карте сотрудничества, работе на международных площадках. Климатический саммит проходит ежегодно уже почти 30 лет и собирает страны – участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Здесь также ведутся переговоры в рамках Киотского протокола. Предыдущий саммит состоялся в ноябре – декабре 2023-го в Дубае, присутствовали представительные делегации из более чем 150 стран. В мероприятии принял участие Президент Беларуси. Александр Лукашенко предложил самый прагматичный и реальный план действий: чтобы предотвратить дальнейшее глобальное потепление и помочь наиболее пострадавшим странам, нужно помнить о коллективной ответственности за нашу планету.