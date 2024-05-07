Лукашенко приедет на финал реалити-шоу на СТВ? Гендиректор телеканала приоткрыл тайну

В режиме нон-стоп опытные журналисты готовы делиться самыми интересными новостями. Яркий контент – продукт слаженной работы большой команды, во главе которой и стоит гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». Александр Меженный, ведущий:

Роль телевидения сегодня настолько важна, как мы ее представляем? Или мы немножко отстали и нам кажется, что это все важно, а на самом деле ситуация в корне поменялась?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Нет! Хлеб вы жуете свой не зря. Мы говорим не только о линейном телевидении, но мы еще говорим о производстве телевизионного контента. Мы производим контент и распространяем его не только на телевидении, но и в интернете, во всех наших аккаунтах. У меня у самого дома нет телевизора, но есть монитор компьютера. Я смотрю все, что мы производим, через другие платформы. Но это и есть телевидение, только в другом виде.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Проект «Есть девчонка одна» прогремел в прошлом году. Это первое и единственное реалити-шоу в нашей стране. Уже готовится второй сезон. Почему этот проект так полюбился? Какая вообще роль женщины в нашей стране? И чем будем удивлять телезрителей во втором сезоне? Александр Осенко:

Во-первых, все снимается с первого кадра. И все показывается: все эмоции, которые присутствуют на съемочной площадке, наши телезрители видят у себя на экранах. Мы показываем наших красивых женщин, какие они есть на самом деле. Самое главное, что девушки на площадке не знают конкурс заранее. Им это объявляет Александр [Александр Меженный, ведущий – прим. ред.].