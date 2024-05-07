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Лукашенко приедет на финал реалити-шоу на СТВ? Гендиректор телеканала приоткрыл тайну

07 мая 2024 09:17
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В режиме нон-стоп опытные журналисты готовы делиться самыми интересными новостями. Яркий контент – продукт слаженной работы большой команды, во главе которой и стоит гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».

Александр Меженный, ведущий:
Роль телевидения сегодня настолько важна, как мы ее представляем? Или мы немножко отстали и нам кажется, что это все важно, а на самом деле ситуация в корне поменялась?

Лукашенко приедет на финал реалити-шоу на СТВ? Гендиректор телеканала приоткрыл тайну-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Нет! Хлеб вы жуете свой не зря. Мы говорим не только о линейном телевидении, но мы еще говорим о производстве телевизионного контента. Мы производим контент и распространяем его не только на телевидении, но и в интернете, во всех наших аккаунтах.

У меня у самого дома нет телевизора, но есть монитор компьютера. Я смотрю все, что мы производим, через другие платформы. Но это и есть телевидение, только в другом виде.

Лукашенко приедет на финал реалити-шоу на СТВ? Гендиректор телеканала приоткрыл тайну-4

Ольга Бурлакова, ведущая:
Проект «Есть девчонка одна» прогремел в прошлом году. Это первое и единственное реалити-шоу в нашей стране. Уже готовится второй сезон. Почему этот проект так полюбился? Какая вообще роль женщины в нашей стране? И чем будем удивлять телезрителей во втором сезоне?

Александр Осенко:
Во-первых, все снимается с первого кадра. И все показывается: все эмоции, которые присутствуют на съемочной площадке, наши телезрители видят у себя на экранах. Мы показываем наших красивых женщин, какие они есть на самом деле. Самое главное, что девушки на площадке не знают конкурс заранее. Им это объявляет Александр [Александр Меженный, ведущий – прим. ред.].

Лукашенко приедет на финал реалити-шоу на СТВ? Гендиректор телеканала приоткрыл тайну-7

Александр Осенко:
Я не буду открывать все закулисье, потому что интригу надо соблюсти. Смотрите наше шоу и все увидите! Приоткрою только одно – Юлия Крыницкая, генеральный продюсер нашей компании, пригласила нашего Президента провести мастер-класс на финале. Поэтому мы ожидаем высокого гостя и мастер-класс по приготовлению драников.

Мы думаем дальше развивать информационный канал на СТВ. Конечно же, снимаем документальные проекты, которые завоевали аудиторию как на телевидении, так и в интернет-среде.

Впереди праздник со слезами на глазах – это День Победы. Мы пишем людей, которые были участниками этой трагедии, победили в той страшной войне. Их осталось очень мало, но вся уникальность в том, что мы еще находим тех, кто отстоял нашу независимость. Пишем их воспоминания, чтобы передать следующим поколениям.

Как телекомпания сотрудничает с молодежью и правда ли, что Александр Осенко скоро появится в роли ведущего на СТВ? Смотрите видео.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Меженный # Александр Осенко # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв

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