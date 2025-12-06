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Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов завода «Легмаш» с 80-летием

06 декабря 2025 10:36
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От бытовой продукции к производству товаров двойного назначения за 80 лет. Юбилей отмечает завод «Легмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История предприятия начиналась в победном 1945 году и стала летописью поступательного развития и обновления. Изначально там изготавливали отопительные котлы, потом швейные машины.

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов завода «Легмаш» с 80-летием-2

Поворотным стал 2023 год, когда на заводе началась реализация инвестиционного проекта. Было закуплено и введено в эксплуатацию 122 единицы оборудования, что позволило организовать выпуск совершенно новой продукции. С 2024 года «Легмаш» вошел в состав Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Успешно освоен выпуск оборонной продукции – это отметил Александр Лукашенко в поздравлении руководителям, работникам и ветеранам завода «Легмаш» с 80-летием со дня образования предприятия.

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов завода «Легмаш» с 80-летием-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В очередной раз доказали, что коллективу по плечу самые сложные задачи, связанные с импортозамещением и инновациями. Убежден, что впереди у завода, который вносит значимый вклад в экономику страны и оршанского региона, еще будут и другие нужные стране технологические прорывы и большие достижения.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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