Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Особые слова признательности глава государства адресовал тем, кто стоял у истоков и привил молодежи ответственное отношение к делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент выразил уверенность, что новое поколение мастеров продолжит славные традиции, будет активно внедрять передовые технологии и создавать наше будущее уже сегодня.

«Ваш труд всегда был и остается одним из самых уважаемых и социально значимых. Именно вы формируете современный облик Беларуси, преображаете города и села, возводя жилые дома, школы, больницы, спортивные комплексы и промышленные объекты. Из года в год строительная отрасль демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Наши профессионалы уверенно чувствуют себя и на внешних рынках, где гарантируют надежность и качество, которые стали своеобразным брендом Беларуси во всем мире», – говорится в поздравлении.